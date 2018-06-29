Погода в Липецке

52 минуты назад

Южный циклон принесет в Липецкую область дожди с грозами

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#гроза #ветер
Южный циклон принесет в Липецкую область дожди с грозами

Днем 30 июня и 1 июля под влиянием южного циклона на территории Липецкой области пройдут умеренные дожди с грозами и шквалистым ветром. 


2 июля регион окажется в тылу прошедшего циклона, осадки постепенно прекратятся и похолодает. Среднесуточные температуры воздуха составят 30 июня и 1 июля 24-25 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше нормы, 2 июля 19-20 градусов тепла, что около климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшой, а днем умеренный кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-восточный, 9-14 м/сек., при грозе возможны порывы до 17-22 м/сек. Температура ночью от 17 до 22 градусов тепла, днем температура составит от 28 до 33 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем умеренный дождь, гроза. Температура ночью от +18 до +20 градусов, днем от 29 до 31 градусов тепла. 

День 30 июня стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году – 6 градусов тепла.

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#гроза #ветер

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