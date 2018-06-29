Общество

сегодня, 16:04

В Липецке на три дня ввели особый режим по линии ГО и ЧС

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#ГО и ЧС
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В Липецке на три дня ввели особый режим по линии ГО и ЧС

Сегодня глава Липецка Сергей Иванов издал постановление о введении в городе режима повышенной готовности к неблагоприятным погодным условиям.

Сергей Иванов обязал городских спасателей быть в готовности с вечера пятницы до утра понедельника.

Такой режим устанавливается с 20.00 сегодняшнего дня до нуля часов 2 июля. Согласно постановлению, все городские службы по линии ГО и ЧС должны быть готовы действовать во время удара стихии.

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Напомним, что в городском управлении ГО и ЧС уже с утра были готовы к непогоде. По прогнозу синоптиков, в сегодня и в ближайшие два дня в регионе возможны грозы с порывами ветра скоростью в 17-22 м/с. 
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#ГО и ЧС
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Комментарии (12)

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МЧС

35 минут назад
Если такой кипишь подняли, то точно ничего не случится, перестраховщики хреновы. Ещё не одно ЧС не предупредили вовремя!
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ха-ха-ха

45 минут назад
а у тербунатора опять твитерная чехарда, наверное тоже погода виновата :))) или пятница и хорошее настроение ?
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ттт

сегодня, 16:47
это наши пенсии над нами просвистят, тик так ходики пролетают годики .....
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ттт

сегодня, 16:45
мисс Мери прилятит и нам всем будет Попинс ....
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456

сегодня, 16:44
ВОРЧУН, не все, вовка димка и ЕР останутся, они бессмертны они вечны
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ВОРЧУН

сегодня, 16:39
МЫ ВСЕ УМРЁМ!
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ха-ха-ха

сегодня, 16:36
да чего мелочиться! объявляйте "неблагоприятные погодные условия" и всякие ЧП и ЧС сразу на все 6 лет с последующим продлением.. всем сидеть по домам и не рыпаться! а то мало ли какая непогода может случится..
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Роман

сегодня, 16:34
Два дня будут проходить митинги посвященые дню молодежи, людей приглашают рискнуть мчс в повышенной готовности могут спасти если чо.
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Фокс

сегодня, 16:31
Мер, Мэр, глава города Липецка, Глава администрации г.Липецка, назначенный менеджер по г.Липецку, ..... остальные титулы забыл. Так кто же ты, Иванов?
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))))

сегодня, 16:28
Если, не дай Бог, что и случится - последними приедут. Как всегда.
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