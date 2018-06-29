сегодня, 16:04
В Липецке на три дня ввели особый режим по линии ГО и ЧС
Сегодня глава Липецка Сергей Иванов издал постановление о введении в городе режима повышенной готовности к неблагоприятным погодным условиям.
Такой режим устанавливается с 20.00 сегодняшнего дня до нуля часов 2 июля. Согласно постановлению, все городские службы по линии ГО и ЧС должны быть готовы действовать во время удара стихии.
Напомним, что в городском управлении ГО и ЧС уже с утра были готовы к непогоде. По прогнозу синоптиков, в сегодня и в ближайшие два дня в регионе возможны грозы с порывами ветра скоростью в 17-22 м/с.
МЧС
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