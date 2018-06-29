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Убийце пяти сотрудников газеты в США предъявили обвинения‍

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#США #убийство
Убийце пяти сотрудников газеты в США предъявили обвинения‍

Предполагаемому убийце пяти сотрудников издания Capital Gazette в американском штате Мэриленд предъявлены обвинения.

Мужчине, устроившему стрельбу в редакции газеты Capital Gazette в американском штате Мэриленд, предъявлены обвинения в убийстве пяти человек, - сообщает телеканал ABC со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что судебное слушание по этому делу состоится в 10.30 по местному времени (18.30 мск) в районном суде города Аннаполиса, - передает РИА-Новости.

Как ранее сообщалось, в результате стрельбы в четверг погибли пять человек, не менее двух были ранены. Имя подозреваемого названо не было, но СМИ пишут, что его зовут Джеррод Уоррен Рамос. Он много лет безуспешно судился с газетой и ругал ее сотрудников в интернете.
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#США #убийство

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