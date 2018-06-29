Улица Зегеля преобразится ко Дню города

Капитальный ремонт домов по улице Зегеля продолжается. В настоящий момент идут работы по обновлению фасадов.

- Перед специалистами стояла непростая задача – сделать центр города современным, оставив его историческим, - отмечает заместитель председателя департамента градостроительства и архитектуры Татьяна Азова. - Проведено три заседания градостроительного совета, рассмотрено несколько концепций. В результате мы постарались объединить лучшие идеи.

- Чтобы придать одному из основных проспектов больше объема, еще на стадии проектирования с помощью компьютерных технологий создана его трехмерная модель, в которой можно прогуляться, как по настоящей улице, - рассказывает главный архитектор проекта Михаил Бушин. Цветовое решение позволило нам сделать так, чтобы картинка, открывающаяся жителям и гостям города, посетившим улицу Зегеля, постоянно менялась, но при этом складывалась в единый архитектурный ансамбль.

Вместе с тем, как отмечают специалисты, если пилоны, эркеры и другие архитектурные элементы из облегченных материалов – это лишь декор, то на остальных стадиях отделки фасада решаются важнейшие проблемы шестидесятилетних пятиэтажек. Так, например, теплоизоляционный материал, укрепленный на стенах, существенно повышает энергоэффективность дома, а особая краска защищает штукатурку от вредных воздействий окружающей среды.

- Если рассмотреть частицу этой краски под микроскопом, мы увидим, что она имеет своеобразную игольчатую структуру. Это не позволяет большому количеству влаги и грязи задерживаться на поверхности и, следовательно, предохраняет покрытие от преждевременного износа, - сообщил Михаил Бушин.

На улице Зегеля преобразятся семь домов. По словам представителей фонда капитального ремонта, жильцы одного из них некоторое время сомневались, включать ли ремонт фасада в перечень работ. Но после того как они увидели результат на соседних зданиях, положительное решение было принято в кратчайшие сроки.

Предполагается, что часть работ завершится уже к середине июля. Также рассматривается возможность устройства архитектурной подсветки зданий. По словам Татьяны Азовой, планируется, что следующей улицей, лицо которой кардинально изменят новые фасады, станет Советская, сообщает пресс-служба администрации Липецка.



