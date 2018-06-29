Общество

52 минуты назад

День молодежи липчане отметят на Набережной

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#День молодежи
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День молодежи липчане отметят на Набережной

«Наш день, наш год, наше время!» – под таким девизом в этом году пройдёт празднование Дня молодежи на Набережной. Большой городской проект с одноимённым названием будет реализован 30 июня.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, праздничные мероприятия стартуют утром – в 8.40 состоится открытие первого этапа Кубка России на открытой воде. Шесть лучших пловцов-марафонцев  (отдельно у мужчин и женщин), успешно преодолевших дистанцию 5 км в акватории реки Воронеж, разыграют призовой фонд в 330 000 рублей. Побороться за победу выйдут 26 мужчин и 19 женщин,  среди которых участница Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, призер первенства мира, победительница первенства Европы среди юниоров, трехкратная чемпионка России Анастасия Крапивина, чемпион России на дистанции 5 км Денис Адеев, чемпионка России, призер чемпионата России 2018 года  Мария Новикова.

Плавательный марафон такого масштаба пройдёт в нашем городе впервые, как и состязания по мотоджимхане - III этап Межрегиональных соревнований начнётся в 13.00. 

Мотоджимхана (англ. motorcycle gymkhana) — спортивное испытание на время, в котором участники на мотоциклах соревнуются на самое быстрое маневрирование на асфальтовой площадке среди искусственных препятствий. За звание лучших будут бороться владельцы «железных коней» из Белгорода, Рязани, Москвы и других городов.

С 15.30 начнут работать мимы, игровые аттракционы, площадки с «живыми статуями» и фотозоны, для юных гостей праздника проведут конкурс рисунков на асфальте.

В 16.00 стартует молодежный флешмоб, посвященный здоровому образу жизни, его проведут волонтёры-медики.

В 16.30 начнется Фестиваль современной музыки, молодежных танцев и экстремального спорта «Липовый цвет» - свои таланты липчанам и гостям города продемонстрируют лучшие творческие коллективы и исполнители. Также во время концерта пройдёт розыгрыш подарков от партнеров фестиваля – велосипеда, термокружек, внешних зарядных устройств, подарочных сертификатов и других призов.

А в 17.30 начнётся церемония вручения значков членам Молодёжного правительства Липецка и награждение победителей конкурса практик «Молодёжная инициатива».

Также гостей праздника ждёт акция-викторина по избирательному  законодательству.

Как отмечают организаторы, активные участники мероприятий получат сладкие призы от спонсора.

Завершит праздник битва ди-джеев. Она пройдёт с 19.00 до 20.00 в рамках фестиваля «Липецкий драйв».

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#День молодежи
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Комментарии (2)

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постойте

22 минуты назад
пардон - 23.06
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постойте

22 минуты назад
а 27 июнь не продавали спиртное в день молодежи, мы стали 2 раза теперь справлять?
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