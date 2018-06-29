52 минуты назад
День молодежи липчане отметят на Набережной
«Наш день, наш год, наше время!» – под таким девизом в этом году пройдёт празднование Дня молодежи на Набережной. Большой городской проект с одноимённым названием будет реализован 30 июня.
Плавательный марафон такого масштаба пройдёт в нашем городе впервые, как и состязания по мотоджимхане - III этап Межрегиональных соревнований начнётся в 13.00.
Мотоджимхана (англ. motorcycle gymkhana) — спортивное испытание на время, в котором участники на мотоциклах соревнуются на самое быстрое маневрирование на асфальтовой площадке среди искусственных препятствий. За звание лучших будут бороться владельцы «железных коней» из Белгорода, Рязани, Москвы и других городов.
С 15.30 начнут работать мимы, игровые аттракционы, площадки с «живыми статуями» и фотозоны, для юных гостей праздника проведут конкурс рисунков на асфальте.
В 16.00 стартует молодежный флешмоб, посвященный здоровому образу жизни, его проведут волонтёры-медики.
В 16.30 начнется Фестиваль современной музыки, молодежных танцев и экстремального спорта «Липовый цвет» - свои таланты липчанам и гостям города продемонстрируют лучшие творческие коллективы и исполнители. Также во время концерта пройдёт розыгрыш подарков от партнеров фестиваля – велосипеда, термокружек, внешних зарядных устройств, подарочных сертификатов и других призов.
А в 17.30 начнётся церемония вручения значков членам Молодёжного правительства Липецка и награждение победителей конкурса практик «Молодёжная инициатива».
Также гостей праздника ждёт акция-викторина по избирательному законодательству.
Как отмечают организаторы, активные участники мероприятий получат сладкие призы от спонсора.
Завершит праздник битва ди-джеев. Она пройдёт с 19.00 до 20.00 в рамках фестиваля «Липецкий драйв».
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