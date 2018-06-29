В России
сегодня, 13:57
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
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Федеральная антимонопольная служба России не нашла нарушений при индексации тарифов ЖКХ.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не обнаружила нарушений при очередном повышении тарифов ЖКХ в России. Об сообщается на сайте ведомства.
Повышение коммунальных тарифов произойдет с 1 июля, - пишет Газета.ru.
«Среднее изменение платы за коммунальные услуги по стране не превысило 4%, что соответствует прогнозу социально-экономического развития России на 2018 год», — заявили в ФАС.
В ведомстве отметили, что это не означает, что россиянину придет платежка за коммунальные услуги, сумма в которой подрастет ровно на указанную цифру.
Ранее сообщалось, что в России ожидается очередное повышение тарифов ЖКХ.
Наибольший рост коммунальных тарифов произойдет в Санкт-Петербурге и Якутии — 6%.
Повышение коммунальных тарифов произойдет с 1 июля, - пишет Газета.ru.
«Среднее изменение платы за коммунальные услуги по стране не превысило 4%, что соответствует прогнозу социально-экономического развития России на 2018 год», — заявили в ФАС.
В ведомстве отметили, что это не означает, что россиянину придет платежка за коммунальные услуги, сумма в которой подрастет ровно на указанную цифру.
Ранее сообщалось, что в России ожидается очередное повышение тарифов ЖКХ.
Наибольший рост коммунальных тарифов произойдет в Санкт-Петербурге и Якутии — 6%.
202