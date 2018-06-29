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В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

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#Тариф ЖХК #цены
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

Федеральная антимонопольная служба России не нашла нарушений при индексации тарифов ЖКХ.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не обнаружила нарушений при очередном повышении тарифов ЖКХ в России. Об сообщается на сайте ведомства.

Повышение коммунальных тарифов произойдет с 1 июля, - пишет Газета.ru.

«Среднее изменение платы за коммунальные услуги по стране не превысило 4%, что соответствует прогнозу социально-экономического развития России на 2018 год», — заявили в ФАС.

В ведомстве отметили, что это не означает, что россиянину придет платежка за коммунальные услуги, сумма в которой подрастет ровно на указанную цифру.

Ранее сообщалось, что в России ожидается очередное повышение тарифов ЖКХ.

Наибольший рост коммунальных тарифов произойдет в Санкт-Петербурге и Якутии — 6%.
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#Тариф ЖХК #цены

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