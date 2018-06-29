В Ельце осудили двух лжесвидетелей

Дядя и родной брат подсудимого ответили рублем за преступный сговор.

В Ельце за преступление, наказание за которое предусмотрено ст.264.1 УК РФ («нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»), под следствие попал мужчина, ранее лишенный водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Выясняя обстоятельства нарушения им закона, следователь опросил его родственников - родного брата и дядю, которые, как выяснилось позже, дали ложные показания.



Прокуратурой Елецкого района этот факт был выявлен при производстве предварительного расследования и в суде. Так, родной брат и дядя подсудимого, будучи предупрежденными под роспись об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, умышленно исказили обстоятельства, важные для рассмотрения дела по существу, желая оказать содействие подсудимому. В связи с этим прокурор района вынес два постановления о направлении материалов проверки для решения вопроса об уголовном преследовании родственников осужденного по ч. 1 ст. 307 УК РФ («заведомо ложные показания свидетеля в суде и при производстве предварительного расследования»).



Следственные органы Ельца возбудили, соответственно, два уголовных дела. Приговорами Елецкого городского суда родной брат и дядя осужденного признаны виновными. Им назначено наказание в виде штрафов, соответственно, в размере 10 тысяч и 16 тысяч рублей.