Общество

сегодня, 13:26

В предстоящие выходные продажа алкоголя в Липецке будет ограничена

6 1755
#алкоголь
1
В предстоящие выходные продажа алкоголя в Липецке будет ограничена

В связи с массовыми мероприятиями вводится временное ограничение на продажу спиртного.  В субботу, 30 июня на Набережной реки Воронеж состоится митинг-концерт с заявленной численностью участников – 2 тыс. человек. Время проведения мероприятия с 10.00 до 20.00.

В воскресенье, 1 июля, по адресу: г. Липецк, ул. П. Осипенко, д. 18 состоится митинг. Заявленная численность участников – 1,5 тыс. человек. Время проведения мероприятия с 13.00 до 18.30.

В соответствии с действующим законодательством, розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, не допускается в местах массового скопления граждан в период проведения вышеуказанного мероприятия.

6 1755
#алкоголь
1

Комментарии (6)

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111

сегодня, 14:15
Серому кардиналу, иди землей натрись, тебе уже пора
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Серому кардиналу

сегодня, 14:11
Иди, учись лес валить - до пенсии тебе далеко будет!
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Серый кардинал

сегодня, 14:02
Геннадий Андреевич, потерпи чуть чуть, мы и до тебя доберемся)
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Геннадий Андреевич

сегодня, 13:55
и это правильно, хоть бы и вовсе не продавали споили всех и молодых и старых, такими легче управлять
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гость

сегодня, 13:42
Ну, великолепно! Митинг против повышения пенсионного возраста загнали на Осипенко! А по какому поводу на набережной шабаш? Едросы плясать на костях будут?
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Я

сегодня, 13:41
А что состоится на площади Петра 1 июля? Ведь митинг согласовали на Осипенко якобы потому, что площадь Петра будет занята. Так чем она будет занята? И ,да, не вводите людей в заблуждение, митинг в 15-00, а не в 13.
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