В предстоящие выходные продажа алкоголя в Липецке будет ограничена

В связи с массовыми мероприятиями вводится временное ограничение на продажу спиртного. В субботу, 30 июня на Набережной реки Воронеж состоится митинг-концерт с заявленной численностью участников – 2 тыс. человек. Время проведения мероприятия с 10.00 до 20.00.

В воскресенье, 1 июля, по адресу: г. Липецк, ул. П. Осипенко, д. 18 состоится митинг. Заявленная численность участников – 1,5 тыс. человек. Время проведения мероприятия с 13.00 до 18.30.

В соответствии с действующим законодательством, розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, не допускается в местах массового скопления граждан в период проведения вышеуказанного мероприятия.