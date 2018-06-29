Происшествия

сегодня, 13:15

Фестиваль «Краснинский самовар» не состоится из-за трагедии

7 4067
#ДТП #авария
2
Фестиваль «Краснинский самовар» не состоится из-за трагедии

В ДТП под Задонском погибла директор Гудаловского ДК Елена Гнездилова.

Сегодня на сайте администрации Краснинского района появилось сообщение о переносе на неопределенное время с 30 июня даты событийного фестиваля «Краснинский самовар» «в связи с произошедшими трагическими событиями в Краснинском районе».

Как стало известно GOROD48, фестиваль отменили в связи с гибелью в ДТП жительницы села Морево, директора Гудаловского ДК Елены Гнездиловой.

На сайте ГУ МЧС РФ по Липецкой области сообщается, что вчера в 19:44 на автодороге «Задонск-Донское» возле села Бутырки столкнулись автомобили «Форд-Фьюжен» и «Лада-Калина». Пассажиром «Лады-Калины» и была 40-летняя Елена Гнездилова.

В Гудаловском сельском ДК, GOROD48 сообщили, что Елена Гнездилова ехала с мужем (он был водителем автомобиля) и дочерью, окончившей 11 классов, на вечер выпускников. В результате аварии директор ДК погибла, дочь сломала руку, а муж - ногу. Елену Гнездилову похоронят завтра, 30 июня. Так как она была активным организатором «Краснинского самовара», фестиваль перенесли на другое время.
фото: сайт ГУ МЧС РФ по Липецкой области 
7 4067
#ДТП #авария
2

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Татьяна

13 минут назад
Очень жаль, была очень хорошей девушкой
ответить

Я

42 минуты назад
Что за страна дебильная ,на дороге все думают что бессмертные
ответить

Очки

54 минуты назад
Очень жаль, уходят лучшие
ответить

112

сегодня, 14:14
Очень жаль!
ответить

Владимир

сегодня, 13:44
Царствие небесного вновь представленной а близким соболезную и крепитесь
ответить

Жаль…

сегодня, 13:31
Какая молодая она ... Жизнь только началась, дочурка в взрослую жизнь вступает. Царствие Небесное
ответить

Гражданин

сегодня, 13:27
Соболезную!
ответить

Еще в рубрике

В Ельце осудили двух лжесвидетелей
#суд
В Ельце осудили двух лжесвидетелей

сегодня, 14:02

Происшествия
Липчанин сбежал из колонии
#побег
8
Липчанин сбежал из колонии

сегодня, 12:00

Происшествия
41-летнего рецидивиста будут судить за убийство. грабеж и поджог
#убийство #поджог
3
41-летнего рецидивиста будут судить за убийство. грабеж и поджог

сегодня, 11:41

Происшествия
Трактор и грузовик тушили пожарные этой ночью
#пожар
2
Трактор и грузовик тушили пожарные этой ночью

сегодня, 07:48

Происшествия
На бульваре Шубина сгорели стойки «Магнита»
#пожар
9
На бульваре Шубина сгорели стойки «Магнита»

вчера, 16:37

Происшествия
Мотоциклиста госпитализировали после столкновения на улице Космонавтов
#авария #ДТП
49
Мотоциклиста госпитализировали после столкновения на улице Космонавтов

вчера, 16:29

Происшествия