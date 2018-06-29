Фестиваль «Краснинский самовар» не состоится из-за трагедии

В ДТП под Задонском погибла директор Гудаловского ДК Елена Гнездилова.

Сегодня на сайте администрации Краснинского района появилось сообщение о переносе на неопределенное время с 30 июня даты событийного фестиваля «Краснинский самовар» «в связи с произошедшими трагическими событиями в Краснинском районе».



Как стало известно GOROD48, фестиваль отменили в связи с гибелью в ДТП жительницы села Морево, директора Гудаловского ДК Елены Гнездиловой.



На сайте ГУ МЧС РФ по Липецкой области сообщается, что вчера в 19:44 на автодороге «Задонск-Донское» возле села Бутырки столкнулись автомобили «Форд-Фьюжен» и «Лада-Калина». Пассажиром «Лады-Калины» и была 40-летняя Елена Гнездилова.



В Гудаловском сельском ДК, GOROD48 сообщили, что Елена Гнездилова ехала с мужем (он был водителем автомобиля) и дочерью, окончившей 11 классов, на вечер выпускников. В результате аварии директор ДК погибла, дочь сломала руку, а муж - ногу. Елену Гнездилову похоронят завтра, 30 июня. Так как она была активным организатором «Краснинского самовара», фестиваль перенесли на другое время.

фото: сайт ГУ МЧС РФ по Липецкой области