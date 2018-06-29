Липчанин сбежал из колонии

Приговором Правобережного районного суда Липецка вынесен обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному по факту побега осужденного из мест лишения свободы.

Как установлено материалами уголовного дела, 31-летний ранее судимый житель области в октябре 2017 года был осужден за незаконное хранение наркотиков к 2 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

2 января 2018 осужденный сумел сбежать из колонии, но уже на следующий его поймали в Липецке. По факту побега было возбуждено уголовное дело по ст.313 УК РФ (побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание).

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд частично присоединил к вновь назначенному наказанию неотбытое наказания по предыдущему приговору, определив общий срок в три года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.