Происшествия

сегодня, 12:00

Липчанин сбежал из колонии

8 3944
#побег
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Липчанин сбежал из колонии

Приговором Правобережного районного суда Липецка вынесен обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному по факту побега осужденного из мест лишения свободы.

Как установлено материалами уголовного дела, 31-летний ранее судимый житель области в октябре 2017 года был осужден за незаконное хранение наркотиков к 2 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

2 января 2018 осужденный сумел сбежать из колонии, но уже на следующий его поймали в Липецке. По факту побега было  возбуждено уголовное дело по ст.313 УК РФ (побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание).

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд частично присоединил к вновь назначенному наказанию неотбытое наказания по предыдущему приговору, определив общий срок в три года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

8 3944
#побег
4

Комментарии (8)

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ах ха ха

сегодня, 13:52
су ка ну и осёл..откуда же такие берутся?!
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красный

сегодня, 13:41
2 января 2018 асуждения сумела сбижать из колоняя, но уже на следуящий его пиймали в Липецка. Так наверное правильнее будет.
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Не месный

сегодня, 13:10
Не фартонула немного
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недоразвитый ты

сегодня, 12:31
Crypton, это ты читать не умеешь и слабоват в мышлении.. Попроси маму тебе перечитать.. Че этого урода проткнутого сразу в колонию не окрестили??
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Жорик

сегодня, 12:21
Наркоша не просто сбежит, он и убьет всех кто ему будет мешать, это уже не человек, это монстр. Мочить их при попытке к бегству.
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Crypton

сегодня, 12:21
"...осужден к 2 годам и 3 месяцам..." - это не русский язык. " ....но уже на следующий ( день?) его поймали." Чукчи что-ли новости пишут в Липецке.....
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Жмурки

сегодня, 12:17
Воровал бы миллионы был бы едроссом,депутатом ,миллионером и ездил бы на мерседесе и пялил бы моделей
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777

сегодня, 12:13
эх непруха так непруха.
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