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«Нафтогаз» оспорит приостановку решения по спору с «Газпромом»

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#Газ #Нафтогаз #Газпром #Украина #Россия
«Нафтогаз» оспорит приостановку решения по спору с «Газпромом»

Ранее сообщалось, что суд Швеции отказал "Нафтогазу" в отмене остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с "Газпромом". Как отмечалось, "Нафтогаз" пытался обжаловать этот судебный приказ, но суд признал его доводы несостоятельными.

"Нафтогаз" оспорит приостановку решения по спору с "Газпромом", - заявили в украинской компании. Адвокат Денис Скрябин в эфире радио Sputnik оценил перспективы сторон в суде.

"Нафтогаз Украины" продолжит добиваться взыскания 2,56 млрд долларов с "Газпрома", - заявил главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко, комментируя решение шведского суда о приостановке исполнения решения арбитража по спору между компаниями.

Ранее пресс-служба "Газпрома" сообщила, что суд в Швеции оставил в силе приостановку исполнения решения арбитража Стокгольма по спору с "Нафтогазом" касательно контракта на транзит газа через Украину. Это усиливает позиции "Газпрома" при обжаловании его исполнения, подчеркнули в российской компании. Там уточнили, что доводы "Нафтогаза" в пользу отмены вердикта суд счел несостоятельными.

Как утверждает Витренко, текущее решение не является обязательным для исполнения судами других юрисдикций, поэтому "Нафтогаз" будет пытаться добиться исполнения решения Стокгольмского арбитража, - передает РИА-Новости.

В компании также заявили, что сообщение "Газпрома" по заморозке решения Стокгольмского арбитража якобы не соответствует действительности. По словам Витренко, суд оставил в силе временное приостановление исполнительных действий по денежным требованиям "Нафтогаза" по иным причинам, при этом украинская компания не могла предоставить свои контраргументы.
Он добавил, что "Нафтогаз" планирует подать в суд допобращение и надеется на пересмотр решения.

Адвокат по международным делам юридической фирмы "Скрябин и партнеры" Денис Скрябин в эфире радио Sputnik оценил перспективы сторон в споре.

"В настоящий момент "Газпром" попросил суд о приостановке исполнения арбитражного решения. Делается это для того, чтобы дать возможность донести до суда свою позицию, аргументы и позволить в дальнейшем защитить свои активы от взысканий "Нафтогаза". Это делается очень часто, и суды, видя, что аргументы апелляционной жалобы "Газпрома" действительно обоснованы и заслуживают внимания, решили, что "Газпрому" стоит дать шанс. Как показывает практика, когда принимают подобные обеспечительные меры, в дальнейшем у компании, в чью пользу было принято решение, шансы на успех, то есть на пересмотр решения, достаточно высоки. И юристы "Нафтогаза" уже понимают, что это так. И сейчас они будут максимально быстро пытаться обратить взыскание на активы "Газпрома", но с каждым днем им будет все сложнее", – сказал Денис Скрябин.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит топлива, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 млрд долларов.

"Газпром" обжаловал вердикт в марте, в июне суд постановил приостановить процедуру принудительного взыскания средств с российской компании.
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#Газ #Нафтогаз #Газпром #Украина #Россия

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