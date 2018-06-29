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В Совфеде прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России‍

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#ЕС #санкции
В Совфеде прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России‍

Ранее в пятницу источник в структурах ЕС сообщил, что лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали политическое решение о продлении санкций против России еще на полгода.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в фейсбуке прокомментировал информацию о том, что Евросоюз решил продлить антироссийские санкции,- пишет Газета.ru.

«Налицо разброс мнений - от «железобетонной» Польши до все более сомневающейся Италии. В этой «линейке» центр тяжести раз за разом сдвигается от условной Польши в сторону условной Италии», — написал Косачев.

По его словам, «если бы у сторонников отмены санкций появились бы хоть какие-то аргументы, какой-то повод пересмотреть санкционирую политику, сохранив лицо, решение тут же оказалось бы иным».

Ранее СМИ сообщили, что лидеры стран-членов Евросоюза приняли решение продлить антироссийские экономические санкции.
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#ЕС #санкции

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