Привет из 90-х: финансовые пирамиды собирают новую жатву

Вроде бы осталась в далеком прошлом эпоха «великих» российских пирамид 90-х, будораживших умы людей обещанием легкого заработка и вторгавшихся буквально в каждую квартиру через газеты и телевизионные экраны. Но опыт МММ и «Властилины» вдохновляет на создание подобных организаций все новых и новых аферистов.

Поймать и обезвредить

По информации Банка России, только за первый квартал 2018 года в стране было выявлено 45 финансовых пирамид, что превысило показатель того же периода прошлого года на 45%.

Двадцать семь подозрительных компаний регистрировались как Общества с ограниченной ответственностью, девять маскировались под кредитные потребительские кооперативы, восемь выступали в качестве интернет-проектов и еще одна работала как потребительское сообщество. Специалисты связывают рост числа выявленных мошенников не с их активизацией, а с усилением контроля в финансовой сфере. Банк России совместно с правоохранительными органами продолжает искать способы борьбы с пирамидами и прочими мошенниками.

Обуздать любителей нажиться за чужой счет в какой-то мере удалось на законодательном уровне. С марта 2016 года действуют изменения в Уголовном кодексе РФ, согласно которым за привлечение средств в крупном размере (более 1,5 млн рублей) предусматривается штраф до миллиона рублей, либо лишение свободы, или принудительные работы на срок до четырех лет. За особо крупный размер привлеченных средств (более 6 млн рублей) организаторам пирамиды грозит штраф до 1,5 млн рублей, принудительные работы на срок до пяти лет либо до шести лет лишения свободы.

Кроме того, два года назад Владимир Путин подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Согласно им, штрафы за привлечение денежных средств в финансовые пирамиды, а также за распространение рекламы в СМИ и Интернете с информацией о привлекательности таких схем составляют от 5 тыс. до 1 млн рублей.

Вера в печатное слово

Тем не менее, финансовые пирамиды живут и здравствуют. Этому способствует нескончаемый поток россиян, радостно несущих в сомнительные организации свои последние сбережения, а то и продающих единственное жилье ради эфемерной возможности «накрутить» за год от 20 до 600% прибыли и в итоге теряющих все.

Признанной среди мошенников схемой являются различные несуществующие кредитные потребительские кооперативы и международные финансовые организации. Они могут эффективно маскироваться под легальные, а подчас и реальные компании. Их задача проста – выкачать из игроков рынка деньги, прикрываясь известным брендом.

В первую очередь в сети аферистов попадаются люди преклонного возраста – как ни странно, опыт конца прошлого тысячелетия ничему их не научил. Определенную роль здесь играет советский менталитет: доверие к печатному слову и полученной из телерадиоэфира информации. Для нынешних прабабушек и прадедушек объявление в газете – своего рода гарантия серьезности организации. Они не осознают, что бесплатные газеты существуют на деньги от рекламы и, согласно закону, не несут никакой ответственности за содержание размещенных объявлений. А ведь некоторые пирамиды, действующие с размахом и рассчитывающие на действительно большой куш, готовы идти на серьезные расходы: например, нанимают для съемок в рекламе не слишком щепетильных «звезд».

Ставка на молодежь

Впрочем, молодые люди, считающие себя искушенными в современном информационном и финансовом поле, сливают собственные, занятые, а то и родительские деньги ничуть не реже. Просто для них пустышку оформляют красивым фантиком по иному принципу, часто заявляя проект как «хайповый», сулящий огромный куш по прошествии некоторого времени. Струны, на которых играют мошенники, – азарт, недостаточная финансовая грамотность, незнание законов рынка и социальный инфантилизм, который выражается в недостаточной ответственности перед самим собой и своей семьей при принятии финансовых решений.

Для самых нетерпеливых всегда есть широкий спектр предложений из «современных» инструментов: форекс, бинарные опционы, инвестиции в криптовалюты, майнинг, биткоины и технологии для ICO. Тем, кто верит в реальную экономику, подсовывают «уникальные» возможности вложений в крестьянско-фермерские хозяйства, в добычу полезных ископаемых, в операции с недвижимостью, в компьютерные игры. Отраслевое разнообразие «чудесных» проектов, как правило, соответствует наиболее трендовым направлениям.

Набирают оборот и новые виды мошенничества – например, липовый франчайзинг. Человеку предлагают якобы работающую бизнес-модель, приглашают на семинар, где с энтузиазмом рассказывают о грядущих золотых горах, и продают условную «удочку», с помощью которой он вот-вот, буквально за пару-тройку месяцев, наловит целую гору дорогостоящей рыбы. Это могут быть материалы для производства сувениров, домашние фермы для выращивания грибов или сайты, с помощью которых якобы можно производить и продавать другие сайты. На деле эта схема даже более эффективна – люди ждут прибыли не сразу и осознают потерю денег, времени и приложенных усилий лишь спустя некоторое время.

«Это история про то, что, несмотря на всякие технические новации, по сути своей мошенничество несильно меняется. Появляются новые инструменты, а сам подход остается прежним. В первую очередь, надо втереться к человеку в доверие, польстить «клиенту», рассказав ему, что он самый талантливый, самый умный, нарисовать блестящие перспективы. Это торговля мечтой, а в основе игра на инстинктах – жадности, лени, а иногда – безысходности», – рассказал порталу «Город55» директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

В ногу со временем: лохотрон уходит в Интернет

Используя современные технологии, организаторы финансовых пирамид с каждым годом минимизируют первоначальные вложения. Теперь им не всегда нужны «потемкинские деревни» в виде солидных офисов – достаточно нарисовать какой-никакой сайт (чаще всего пестрящий ошибками и неработающими ссылками) и разместить несколько объявлений в соцсетях.

Сегодняшние пирамиды недолговечны – срок их жизни исчисляется несколькими месяцами. Подобно заезжим гастролерам, они обирают всю клиентуру, до которой успевают дотянуться, и прикрывают лавочку, не успев попасть в поле зрения контролирующих органов. Поэтому традиция первоначальных выплат первым вкладчикам за счет пришедших позже уже актуальна далеко не для каждой организации такого типа. За три-четыре месяца люди просто не успевают понять, что полугодовых выплат с большими процентами им не дождаться никогда.

Тем не менее, стремительное развитие информационных технологий позволяет совершенствовать розыск аферистов. Центробанк принимает сообщения от россиян о работе подозрительных сайтов и компаний, похожих на пирамиды, и призывает пострадавших от действий мошенников, сообщать о преступниках в специальном разделе сайта Банка России и в правоохранительные органы.

«Рассчитываем к концу года подготовить своеобразный обзор, карту распространения нелегальной деятельности по стране. Такими аналитическими материалами смогут пользоваться правоохранительные органы, они будут применяться для информирования населения об угрозах на рынке псевдофинансовых услуг, чтобы люди не попадались на удочку мошенников», – сообщил Валерий Лях.

Так, за первый квартал специалисты ЦБ сняли с делегирования, то есть практически заблокировали 328 мошеннических сайтов. За такой же период 2017 года – 163.

«Если мошенники работают в Интернете, то чем больше препятствий мы им ставим, блокируя сайты, вынуждая провайдеров проверять информацию и рекламу, которую они размещают, тем больше нелегалы несут расходов – им приходится вкладывать ресурсы, чтобы менять сайты, их дизайн, внедрять новые технические разработки и т. д. Расходы растут, окупятся они или нет – непонятно, а риск уголовного преследования высок», – резюмирует Валерий Лях.

Как избежать потери средств

На самом деле вернуть деньги из финансовой пирамиды почти невозможно. Так как мошенники работают вне правового поля, законными средствами заставить их возместить убыток не выйдет. Можно лишь предотвратить фатальную ошибку, не поддавшись чарам профессиональных махинаторов.

Для начала стоит повысить свою финансовую грамотность и получить базовые знания по экономике. Усвойте важнейшее правило: нельзя вкладывать деньги в неизвестный проект и гнаться за сверхприбылью. Остерегайтесь организаций, чья массированная реклама в СМИ, Интернете, смс-рассылках гарантирует доходность, в несколько раз превышающую рыночный уровень. Если собираетесь куда-то поместить средства, обязательно проверьте, легально ли действует организация. Это можно сделать на сайте Банка России www.cbr.ru . Если в картотеке Центробанка организацию найти не удалось, то связываться с ней категорически не рекомендуется.

История из жизни

Так, чутье и опыт спасли от вступления в финансовую пирамиду «Российская социальная программа» бизнес-леди из Липецка Ольгу Дегоеву. Ей был необходим заем на расширение дела – 3 млн рублей. Рассматривая различные варианты, предпринимательница увидела в бегущей строке на ТВ объявление о выгодных условиях «РСП». Женщина зашла по указанному адресу, где менеджер принял ее в офисе, в котором не было даже сейфа, только стол, стул и голые стены. При этом 3 млн наличными Ольге обещали выдать быстро, от нее требовался только паспорт. Поняв, что это мошенники, бизнес-леди не стала подписывать с ними договор и ушла.

Между тем финансовая пирамида «Российская социальная программа» работала под видом кредитной организации в 32 регионах страны с 2010 по 2015 год. За это время от ее действий пострадали порядка 5 тыс. человек, из них не менее 500 – в Липецке. Менеджеры общества предлагали клиентам кредиты на покупку техники, автомобиля или недвижимости по нереально низким ставкам и с чрезвычайно длительным сроком выплаты – до 30 лет. Чтобы получить заем, было необходимо сделать взнос в размере от 5% до 20% стоимости покупки. В итоге втянутые в работу «Российской социальной программы» люди делали взносы и терпеливо ждали получения в собственность долгожданного имущества. На деле мошенники переводили средства в широкую сеть компаний-однодневок и аффилированных предприятий.







В Липецке отделением «РСП» заправляли девять человек, всех их задержали в конце июня 2015 года. Им было предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, отмывании денег и мошенничестве. Известно, что общий ущерб от действий организаторов пирамиды составил около 500 млн рублей.