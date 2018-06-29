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Таможенники выявили полмиллиона единиц контрафакта

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#таможня
Таможенники выявили полмиллиона единиц контрафакта

29 июня Липецкой таможне исполняется 25 лет.

За четверть века таможней перечислено в федеральный бюджет России более 119 миллиардов рублей. Принято и оформлено свыше 645 тысяч деклараций на товары по всем таможенным процедурам. 

С 1 июля 2017 года в структуре таможни появился центр электронного декларирования, на сегодняшний день в электронном виде оформляется более половины деклараций. С предприятиями-участниками внешнеэкономической деятельности регулярно проводят рабочие встречи и консультационные семинары. 

Липецкие таможенники за 25 лет выявили около полумиллиона единиц контрафактной продукции, маркированной различными товарными знаками всемирно известных фирм, в их числе DWD-диски, одежда и обувь, сотовые телефоны, продукты питания, парфюмерия, рыболовные принадлежности и др. Расследованы более 11 тысяч дел об административных правонарушениях, по которым в доход государства взыскано более 60 миллионов рублей.

1 586
#таможня

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