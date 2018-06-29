Самая дорогая специальность в вузах Липецкой области — дизайн

Обучение по направлению «дизайн» оказалось самым дорогостоящим в государственных вузах на 2018/19 учебный год.

Так, обучение по направлению «дизайн» в Липецком государственном техническом университете обойдется для поступивших на бакалавриат (очное отделение) в 2018 году в 155 800 рублей в год. Такая же стоимость утверждена и по направлению «Наноинженерия» - этих специалистов готовят только на очном отделении. Студентам очно-заочной формы за получение специальности дизайнера придется выложить 73 300 рублей, а заочникам — 67 000 рублей. Обучение в магистратуре обойдется в 164 100 рублей. Учеба по направлениям «Юриспруденция» и «Экономика» для бакалавров-очников будет стоить 93 800 рублей в год.

В Липецком государственном педагогическом университете плата за обучение в 2018/19 году на первом курсе бакалавриата также установлена самой высокой на направлении «Дизайн, графический дизайн» - 159 200 рублей. Столько же придется выложить студентам-платникам, которые выбрали направление «Физкультура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура); физическая реабилитация». По программам магистратуры самыми дорогостоящими оказались очные направления «Экология и природопользование» и «Информатика и вычислительная техника» - 115 750 рублей. Обучение дизайнеров по программам очной магистратуры не предусмотрено.

В Елецком государственном университете дороже всего оценили в 2018/19 году направление «Дизайн» - в 160 870 рублей в год на очной форме обучения для бакалавров и в 169 400 рублей — для поступивших в магистратуру. Экономистам и юристам придется выложить за год обучения 96 840 рублей (очный бакалавриат).