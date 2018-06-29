В Липецке ждут удара стихии

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

В администрации области готовятся к удару стихии, призывая всех ответственных лиц по линии ГО и ЧС быть готовыми к шквалистому ветру и грозе.В администрации Липецка также готовы к непогоде, которая, по словам руководителя МКУ «Управления по делам ГО и ЧС г. Липецка».Николая Новикова, может накрыть город к концу рабочего дня.- Сегодня после 12 часов дня мы оповестим все предприятия и организации о необходимости быть готовыми к удару стихии. В Липецке около 18.00 ожидается сильный ветер и гроза. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, но уже при скорости ветра в 17 метров в секунду он валит деревья. Так, 5 июня, когда Липецк накрыло шквалом, ветер был именно таким, 17 метров в секунду, и свалил в городе около 40 деревьев. Тогда же пострадали несколько автомобилей, без света остались 13 тысяч человек.