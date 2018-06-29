Общество

сегодня, 10:10

В Липецке ждут удара стихии

18 5574
#шторм #ураган
3
В Липецке ждут удара стихии

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

В администрации области готовятся к удару стихии, призывая всех ответственных лиц по линии ГО и ЧС быть готовыми к шквалистому ветру и грозе.

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В администрации Липецка также готовы к непогоде, которая, по словам руководителя МКУ «Управления по делам ГО и ЧС г. Липецка».Николая Новикова, может накрыть город к концу рабочего дня.

- Сегодня после 12 часов дня мы оповестим все предприятия и организации о необходимости быть готовыми к удару стихии. В Липецке около 18.00 ожидается сильный ветер и гроза. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, но уже при скорости ветра в 17 метров в секунду он валит деревья. Так, 5 июня, когда Липецк накрыло шквалом, ветер был именно таким, 17 метров в секунду, и свалил в городе около 40 деревьев. Тогда же пострадали несколько автомобилей, без света остались 13 тысяч человек.
18 5574
#шторм #ураган
3

Комментарии (18)

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Любимый Липецк

3 минуты назад
Если верить спутниковому снимку, то сегодня, 29 июня, в 15:00 вероятность осадков и конвективных явлений составит 0-5%, ветер 7-8 м/с; в 18:00 вероятность осадков и конвективных явлений составит 20-30%, ветер 8-10 м/с, возможны порывы юго-западного ветра до 13 м/с: в 21:00 - 50-70%, возможен град, ветер в порывах до 16 м/с.Затем так называемый удар стихии стихнет и возобновится в 3-6 часов ночи в субботу.В этот период также возможен град и соответственно гроза, поскольку возможно возникновение подфронтальных облаков. Но! Самая ягодка ожидает нас в период с 19:00 до 22:00 в субботу. Вот тогда, когда основной грозовой фронт будет проходит в 35-60 км западнее от Липецка возможна не только гроза и град, но и штормовой ветер до 20 м/с. Но опять же, никакой катастрофы мы не увидим)
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Прохожий

19 минут назад
очередной 3,14 здешь мчс
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123

20 минут назад
наконец то мчс стала заглядывать в карты, а карта метеоспутника действительно показывает подход фронта с юго-запада к 17.00
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Wowa

31 минуту назад
Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сараи, переулки, пруды... Пропал Ершалаим - великий город, как будто не существовал на свете. Все пожрала тьма, напугавшая все живое в Ершалаиме и его окрестностях. Странную тучу принесло с моря к концу дня, четырнадцатого дня весеннего месяца нисана.
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Интересно

32 минуты назад
где смс о надвигающемся катаклизме???? Через неделю придет?
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Дуня с трудоднями

32 минуты назад
РАДИОЛЮБИТЕЛЬ, ПЛОХОЙ МЕТЕОРОЛОГ - откликнитесь, народ ждет ваших прогнозов.
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Чего вы там курите?

36 минут назад
смс-ки какие-то, коллеги... Просто погодный заговор какой-то, который скрывают от народа. Реально надо было курнуть, чтобы это выложить. Открываем яндекс-прогноз: ветер 3.1 м/с, малооблочно. Великолепная погода
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Чувачок

43 минуты назад
* ...ы на городе 48 опять подтвердили свою квалификацию!
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Вопросик

44 минуты назад
мах48, это распоряжение от 28.06.2017 , а не прогноз !
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мах48

58 минут назад
ПРОГНОЗ НА ПРОШЛЫЙ ГОД, ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ 28.06.2017
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