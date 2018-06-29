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После «мусорной реформы» вывоз отходов подорожает на 12%

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#мусор #тарифы
После «мусорной реформы» вывоз отходов подорожает на 12%

После реформы отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) плата за утилизацию мусора в среднем по регионам может увеличиться на 12%, а рост совокупного платежа за ЖКУ для населения составит около 1%.

Об этом «Известиям» сообщили в ассоциации «Чистая страна», которая совместно с профильными министерствами работает над изменениями.

На новую систему Россия должна перейти с 1 января 2019 года. До 1 мая регионы должны были выбрать регионального оператора, до 1 июля — утвердить новые тарифы для населения. После начала работы региональных операторов, услуги по обращению с ТКО будут исключены из работ по содержанию и ремонту общего имущества, а расходы в платеже будут прописаны отдельной строкой.

На сегодняшний день в 11 субъектах и муниципалитетах уже работают 13 операторов, 170 региональных операторов пока только выбраны в 67 субъектах РФ. В 13 регионах объявлены конкурсные процедуры по выбору 19 регоператоров. В Москве, Пермском крае и Самарской области конкурсные процедуры еще не запущены.

Рост расходов граждан на ЖКУ при переходе на новую систему в ассоциации считают незначительным – в среднем каждый гражданин будет платить на 30 рублей в месяц больше. При этом некоторые эксперты сулят более существенное повышение тарифов. 


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#мусор #тарифы

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