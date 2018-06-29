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За 5 месяцев 2018 года россияне заняли у микрокредиторов 110 млрд рублей

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#кредиты
За 5 месяцев 2018 года россияне заняли у микрокредиторов 110 млрд рублей

За январь-май 2018 года МФО выдали населению 11,1 млн займов (+19%) на 110 млрд рублей (+17%). Об этом говорится в обзоре крупнейшей микрофинансовой компании «Домашние деньги». 

При этом, как сообщает газета «Известия», средняя сумма займа по сравнению с прошлым годом выросла с 10 тыс. до 10,5 тыс. рублей.

Рост показателей обусловлен наличием спроса со стороны населения, отметила руководитель департамента финансовых рейтингов Национального рейтингового агентства Карина Артемьева.

В свою очередь, на рост этого спроса влияет сокращение количества банков и их отделений по России при том, что населению требуются средства для текущих нужд.

По прогнозам экспертов, несмотря на то, что ставки по микрозаймам достигают нескольких сотен процентов годовых, по итогам 2018 года рынок микрофинансирования вырастет на 20–30%. 




283
#кредиты

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