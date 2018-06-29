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вчера, 20:18

Липецкая вечЁрка: нападение на машину, вице-мэр в автобусе и откровения отца погибшего малыша

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#обзор #события #вечЁрка
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Липецкая вечЁрка: нападение на машину, вице-мэр в автобусе и откровения отца погибшего малыша

Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в четверг, 28 июня.

Максимальное внимание липчане сегодня уделили откровениям отца умершего в поликлинике мальчика. «Мы связались с убитым горем Михаилом. Мужчина разговаривал с GOROD48, стоя у гробика своего будто спящего сына, у которого никогда не было особых проблем со здоровьем, который опережал по развитию своих сверстников. Недомогание у малыша, долгожданного ребенка 30-летнего мужчины и его 23-летней супруги, началось после комплексной плановой прививки».

Активно читатели интересовались историей о нападении на автомобиль. Владелец легковушки приехал в наш город в гости и оставил машину на парковке около остановки транспорта «Березовая аллея». Как потом оказалось - зря.

Значительное число отзывов собрала новость про вице-мэра Липецка Михаила Щербакова. Его встретили в автобусе. Как оказалось, вип-чиновник ехал на нем из микрорайона «Победа», где с утра пораньше инспектировал ход строительства новой школы, в областное управление строительства и архитектуры.

Бурное обсуждение вызвало известие по поводу новых автобусов. МУП «Липецкпассажиртранс купило в лизинг 20 автобусов, каждый обошелся в 5,6 миллиона рублей.Все пассажирские автобусы - газовые. Одной заправки им хватает на день работы. Примечательно, что среди получивших ключи водителей две женщины.

Между тем, липчанам в четверг оказалась небезразлична судьба заборов. «В Липецке сплошные ограды из профнастила - дань желанию полностью закрыть личную жизнь от завистливых соседей. И порой такие заборы - высотой в два-три метра и больше. И их устроителей не пугает пятитысячный штраф за такие сооружения. Но будут ли в Липецке сносить уже существующие заборы из профнастила?».
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#обзор #события #вечЁрка
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Комментарии (10)

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Родители

28 минут назад
Господи ,прости . Стоя у гробика общался с город 48. Молиться надо. Поэтому ребёнку плохо , а он через сайт Госуслуг записывается на приём в поликлинику. Деградация. А за ребёнка врач в ответе.
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Мамаша

вчера, 22:59
Господи, как жалко малыша и родителей!!! Эта жуткая медицина!!!
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Да

вчера, 22:26
Как жалко малыша. Родители крепитесь. У нас сейчас ни кто ни за что не отвечает. Полное равнодушие. Царствие небесное ангелочку
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Да

вчера, 22:22
Насколько понятно, что у ребенка начались проблемы после прививок. Сегодня в передаче Анны чапман как раз и говорили о том насколько опасны стали прививки. А без них даже в садик ребенка не возьмут. Хотя всегда делали детям прививки, но такого ужаса не было. Может дело в вакцине?!!? Слышала от многих мамочек, что не доверяют вакцинам в поликлиниках. Сами достают
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Лапочка

вчера, 22:01
С 1972 года эти ещё работают на совесть.Вот скоро старая гвардия уйдет,будет вообще пипец.Молодые ничего не знают,ничего не хотят,только деньги на уме
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Зоя

вчера, 21:58
А чем вас удивляет работающий врач с 1972 года?! Скоро все так будем работать - пенсионный возраст поввшают! Последних врачей такие родители, у которых ребенок болеет, а они в гости поехали, своими претензиями и жалобамт доведут до увольнения, будем у шаманов лечиться скоро!
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Гость

вчера, 21:37
медбрат., Есть хорошие врачи у нас,но только они работают в частных клиниках.Так как в муниципальных они ноги от голода протянут. Ко мне приходили из поликлиники после рождения ребенка,что то там посмотреть.Я в шоке была,спросила,она точно врач а не санитарка какая то.Она даже названия лекарств не может правильно произнести. Лавомакс называла левомаксПальто не сняла ,даже придя к новорожденному ребенку.Для меня давно уже,если проблемы со здоровьем,то взрослым Здоровье нации,детям Мать и дитя.Бесплантую нашу медицину не надо.Потом дороже выйдет
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Соседка

вчера, 21:28
Ребенку хуже и хуже,уже и в весе потерял(это же происходит не за один день) Стоны не один день а они приняли решение записаться через госсуслуги.Люди добрые,если такая ситуация,хватайте ребенка везите в больницу,требуйте госпитализации,звоните в горздрав. если отказывают.Родители в ответе за своего ребенка,если не мама и папа,то кто ?Наши В нашей стране надо всё только требовать а не надеяться на нашу бесплатную медицину
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Анна

вчера, 21:13
Ребенку уже плохо было,а родители по гостям поехали .Уроме нас ни кому наши дети не нужны.Видишь, плохо ребенку а врачи ересь говорят.Хватай его и стучись во все двери.Беги к платным хорошим врачам,ищи знающих педиаторов,Покаже ребенка не одному. А нескольким .Так делают все нормальные родители.А то вызвали скорую, сказали ерунду,родители поняли,что не так всё.Так какого фига успокоились?Виноватого искать, далеко ходить не надо.Врач посмотрел,ничего не увидел,симптомы они усиливаться могут с каждойминутой.У детей это быстро протекает.Врач видит ребенка несколько минут а родители постоянно.У врача поток детей ежедневно.Мать и дитя клиника есть,лучшие врачи там.если ,что то настораживает в здоровье ребенка,то сразу бегу туда.Т осмотрят тут же и анализы сразу и лечение назначат.В районную поликлинику с серьезной проблемой пойти ,в голову даже не придет И кстати ,температура после прививки,это не норма.
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медбрат.

вчера, 20:41
Да всю медицину надо гнать скорая помощь вся в дерме главный врач не о людей думает а как в карман бабла по больше загнать полный бардак в гараже машины не исправны врачей нет не известно кто оказывает помощь
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