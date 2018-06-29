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вчера, 20:18
Липецкая вечЁрка: нападение на машину, вице-мэр в автобусе и откровения отца погибшего малыша
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в четверг, 28 июня.
Максимальное внимание липчане сегодня уделили откровениям отца умершего в поликлинике мальчика. «Мы связались с убитым горем Михаилом. Мужчина разговаривал с GOROD48, стоя у гробика своего будто спящего сына, у которого никогда не было особых проблем со здоровьем, который опережал по развитию своих сверстников. Недомогание у малыша, долгожданного ребенка 30-летнего мужчины и его 23-летней супруги, началось после комплексной плановой прививки».
Активно читатели интересовались историей о нападении на автомобиль. Владелец легковушки приехал в наш город в гости и оставил машину на парковке около остановки транспорта «Березовая аллея». Как потом оказалось - зря.
Значительное число отзывов собрала новость про вице-мэра Липецка Михаила Щербакова. Его встретили в автобусе. Как оказалось, вип-чиновник ехал на нем из микрорайона «Победа», где с утра пораньше инспектировал ход строительства новой школы, в областное управление строительства и архитектуры.
Бурное обсуждение вызвало известие по поводу новых автобусов. МУП «Липецкпассажиртранс купило в лизинг 20 автобусов, каждый обошелся в 5,6 миллиона рублей.Все пассажирские автобусы - газовые. Одной заправки им хватает на день работы. Примечательно, что среди получивших ключи водителей две женщины.
Между тем, липчанам в четверг оказалась небезразлична судьба заборов. «В Липецке сплошные ограды из профнастила - дань желанию полностью закрыть личную жизнь от завистливых соседей. И порой такие заборы - высотой в два-три метра и больше. И их устроителей не пугает пятитысячный штраф за такие сооружения. Но будут ли в Липецке сносить уже существующие заборы из профнастила?».
Активно читатели интересовались историей о нападении на автомобиль. Владелец легковушки приехал в наш город в гости и оставил машину на парковке около остановки транспорта «Березовая аллея». Как потом оказалось - зря.
Значительное число отзывов собрала новость про вице-мэра Липецка Михаила Щербакова. Его встретили в автобусе. Как оказалось, вип-чиновник ехал на нем из микрорайона «Победа», где с утра пораньше инспектировал ход строительства новой школы, в областное управление строительства и архитектуры.
Бурное обсуждение вызвало известие по поводу новых автобусов. МУП «Липецкпассажиртранс купило в лизинг 20 автобусов, каждый обошелся в 5,6 миллиона рублей.Все пассажирские автобусы - газовые. Одной заправки им хватает на день работы. Примечательно, что среди получивших ключи водителей две женщины.
Между тем, липчанам в четверг оказалась небезразлична судьба заборов. «В Липецке сплошные ограды из профнастила - дань желанию полностью закрыть личную жизнь от завистливых соседей. И порой такие заборы - высотой в два-три метра и больше. И их устроителей не пугает пятитысячный штраф за такие сооружения. Но будут ли в Липецке сносить уже существующие заборы из профнастила?».
Родители
Мамаша
Да
Да
Лапочка
Зоя
Гость
Соседка
Анна
медбрат.