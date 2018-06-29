Общество
вчера, 19:23
На фестивале талантов выберут первую красавицу
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Праздник состоится в Волово.
Фестиваль талантов «Звездный бульвар» состоится 7 июля в 18:00 на Центральной площади села Волово, сообщает районный туристическо-информационный центр. Среди участников - творческие коллективы и сольные исполнители, мастера декоративно-прикладного творчества от 14 до 30 лет, проживающие в Воловском районе.
Конкурсанты будут бороться за призовые места в номинации «Вокальное искусство» (сольное пение; вокальный ансамбль) и «Хореография» (соло; коллективы). Очаровательных девушек ждет конкурс красоты «Краса земли Воловской - 2018», мужественных парней – состязание силачей «Богатырь земли Воловской - 2018». Начинающие гримеры посоревнуются за звание «Визажист года», а умельцы в творческом конкурсе «Город мастеров» докажут, кто из них самый креативный. Специально для начинающих и опытных гитаристов откроется арт-площадка.
Конкурсанты будут бороться за призовые места в номинации «Вокальное искусство» (сольное пение; вокальный ансамбль) и «Хореография» (соло; коллективы). Очаровательных девушек ждет конкурс красоты «Краса земли Воловской - 2018», мужественных парней – состязание силачей «Богатырь земли Воловской - 2018». Начинающие гримеры посоревнуются за звание «Визажист года», а умельцы в творческом конкурсе «Город мастеров» докажут, кто из них самый креативный. Специально для начинающих и опытных гитаристов откроется арт-площадка.
3 1047
Первый Крысавец.
Выпускникам
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