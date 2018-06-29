Общество

вчера, 19:23

На фестивале талантов выберут первую красавицу

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#фестиваль #праздник #конкурс
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На фестивале талантов выберут первую красавицу

Праздник состоится в Волово.

Фестиваль талантов «Звездный бульвар» состоится 7 июля в 18:00 на Центральной площади села Волово, сообщает районный туристическо-информационный центр. Среди участников - творческие коллективы и сольные исполнители, мастера декоративно-прикладного творчества от 14 до 30 лет, проживающие в Воловском районе.

Конкурсанты будут бороться за призовые места в номинации «Вокальное искусство» (сольное пение; вокальный ансамбль) и «Хореография» (соло; коллективы). Очаровательных девушек ждет конкурс красоты «Краса земли Воловской - 2018», мужественных парней – состязание силачей «Богатырь земли Воловской - 2018». Начинающие гримеры посоревнуются за звание «Визажист года», а умельцы в творческом конкурсе «Город мастеров» докажут, кто из них самый креативный. Специально для начинающих и опытных гитаристов откроется арт-площадка.
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#фестиваль #праздник #конкурс
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Комментарии (3)

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Первый Крысавец.

вчера, 21:01
Первая Крысавеца Гаварите ну ну .
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Выпускникам

вчера, 20:14
в Тербунах сделали прекрасный подарок - подожгли свалку, спецэффект класс: два в одном - туман+аромат + охват большой территории, все увидят и подышат! А главное задаром!!!!!!
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житель

вчера, 19:34
Ё...ть! Нью -Васюки! А фемины-то еще и талантливые...!!
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