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Медведев: электронные трудовые книжки появятся в 2020 году‍

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Медведев: электронные трудовые книжки появятся в 2020 году‍

Медведев объявил о внедрении электронных трудовых книжек

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что система электронных трудовых книжек заработает в России с 2020 года, - сообщают Известия. Однако, процесс внедрения электронных книжек должен быть поэтапным.

«Мы уже этим вопросом начинали заниматься. Работодатели продолжат вести традиционный бумажный документ — для ряда людей, кто захочет иметь и бумажную версию, такая опция также сохранится. Передавать документ в электронном виде в Пенсионный фонд начнут с 1 января 2020 года», — сказал Медведев.

Переход на электронные трудовые книжки позволит, по его словам, оперативно восстановить информацию в случае утраты бумажного документа и избежать «довольно сложной процедуры» по сбору информации о трудовом стаже работника.

Кроме того, электронный документ сложнее подделать, а при обращении за госуслугами срок их оказания сократиться, так как все сведения уже будут в единой базе. Дополнительное преимущество электронные трудовые дадут тем, кто работает удаленно. Кроме того, не придется предоставлять сведения о стаже при обращении за государственными услугами.
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