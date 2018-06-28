В мире

сегодня, 18:21

В Индии самолет упал на жилой квартал

195
В Индии самолет упал на жилой квартал

Пять человек погибли

В Индии потерпел крушение самолет, принадлежавший правительству штата Уттар-Прадеш, сообщает Лента.ру со ссылкой на India TV News. Авиакрушение произошло в городе Мумбаи.

При заходе на посадку в оживленном районе самолет King Air C90 по неизвестным причинам загорелся и упал неподалеку от жилого квартала. Точное количество человек на борту пока что неизвестно. По информации телеканала, на данный момент известно о пяти погибших, среди них пилот и три пассажира, а также один прохожий.

На месте происшествия работают спасатели и пожарные, разбор завалов и поиск пострадавших был начат сразу после происшествия.

"Летчик, трое пассажиров и пешеход погибли в результате крушения", - сообщили в полиции.По словам очевидцев, пилот пытался увести самолет как можно дальше от жилого квартала, но у него не вышло.
195

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Канаде отца 149 детей накажут за брак с 24 женщинами‍
В Канаде отца 149 детей накажут за брак с 24 женщинами‍

сегодня, 17:54

В мире
«Северный поток-2» начнут строить летом даже без разрешения Дании‍
#Северный поток 2 #Дания
«Северный поток-2» начнут строить летом даже без разрешения Дании‍

сегодня, 13:39

В мире
Украинские журналисты оскорбили корреспондента РИА Новости в Дании‍
#Украина #журналисты #Дания
Украинские журналисты оскорбили корреспондента РИА Новости в Дании‍

сегодня, 13:35

В мире
В Шанхае мужчина убил двух школьников «из мести обществу»‍
#Шанхай #убийство
В Шанхае мужчина убил двух школьников «из мести обществу»‍

сегодня, 12:26

В мире
В Раде нашли способ заставить Россию уважать Украину
#Рада #Украина
В Раде нашли способ заставить Россию уважать Украину

сегодня, 10:52

В мире
Президент Ирана пообещал поставить США «на колени»
#Иран #США
Президент Ирана пообещал поставить США «на колени»

сегодня, 10:33

В мире