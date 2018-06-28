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В Индии самолет упал на жилой квартал
Пять человек погибли
В Индии потерпел крушение самолет, принадлежавший правительству штата Уттар-Прадеш, сообщает Лента.ру со ссылкой на India TV News. Авиакрушение произошло в городе Мумбаи.
При заходе на посадку в оживленном районе самолет King Air C90 по неизвестным причинам загорелся и упал неподалеку от жилого квартала. Точное количество человек на борту пока что неизвестно. По информации телеканала, на данный момент известно о пяти погибших, среди них пилот и три пассажира, а также один прохожий.
На месте происшествия работают спасатели и пожарные, разбор завалов и поиск пострадавших был начат сразу после происшествия.
"Летчик, трое пассажиров и пешеход погибли в результате крушения", - сообщили в полиции.По словам очевидцев, пилот пытался увести самолет как можно дальше от жилого квартала, но у него не вышло.
При заходе на посадку в оживленном районе самолет King Air C90 по неизвестным причинам загорелся и упал неподалеку от жилого квартала. Точное количество человек на борту пока что неизвестно. По информации телеканала, на данный момент известно о пяти погибших, среди них пилот и три пассажира, а также один прохожий.
На месте происшествия работают спасатели и пожарные, разбор завалов и поиск пострадавших был начат сразу после происшествия.
"Летчик, трое пассажиров и пешеход погибли в результате крушения", - сообщили в полиции.По словам очевидцев, пилот пытался увести самолет как можно дальше от жилого квартала, но у него не вышло.