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Россиянку на Крите унесло в море на надувном матрасе

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Россиянку на Крите унесло в море на надувном матрасе

Женщину удалось спасти спустя 20 часов

Российскую туристку, отдыхавшую в Греции, унесло в открытое море во время купания. Ее удалось обнаружить спустя почти сутки. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на греческое издание Neakriti.

"Россиянка, 55 лет, плавала на матрасе в море на курорте Ретимно на Крите, когда ее отнесло от берега так далеко, что она исчезла из виду. Позже супруг и дочь отправились на поиски женщины, на помощь им пришли корабль береговой охраны, спасатели на лодках, частные катера и несколько водных мотоциклов. Спустя 20 часов туристку заметил пилот самолета европейского агентства по контролю границ Frontex, который и сообщил поисковой бригаде о местонахождении женщины", — пишет портал.

Туристку немедленно госпитализировали. Несмотря на переохлаждение, сейчас ее жизни ничто не угрожает.
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