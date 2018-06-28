В России
сегодня, 18:02
Россиянку на Крите унесло в море на надувном матрасе
Женщину удалось спасти спустя 20 часов
Российскую туристку, отдыхавшую в Греции, унесло в открытое море во время купания. Ее удалось обнаружить спустя почти сутки. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на греческое издание Neakriti.
"Россиянка, 55 лет, плавала на матрасе в море на курорте Ретимно на Крите, когда ее отнесло от берега так далеко, что она исчезла из виду. Позже супруг и дочь отправились на поиски женщины, на помощь им пришли корабль береговой охраны, спасатели на лодках, частные катера и несколько водных мотоциклов. Спустя 20 часов туристку заметил пилот самолета европейского агентства по контролю границ Frontex, который и сообщил поисковой бригаде о местонахождении женщины", — пишет портал.
Туристку немедленно госпитализировали. Несмотря на переохлаждение, сейчас ее жизни ничто не угрожает.
"Россиянка, 55 лет, плавала на матрасе в море на курорте Ретимно на Крите, когда ее отнесло от берега так далеко, что она исчезла из виду. Позже супруг и дочь отправились на поиски женщины, на помощь им пришли корабль береговой охраны, спасатели на лодках, частные катера и несколько водных мотоциклов. Спустя 20 часов туристку заметил пилот самолета европейского агентства по контролю границ Frontex, который и сообщил поисковой бригаде о местонахождении женщины", — пишет портал.
Туристку немедленно госпитализировали. Несмотря на переохлаждение, сейчас ее жизни ничто не угрожает.