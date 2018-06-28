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В Канаде отца 149 детей накажут за брак с 24 женщинами‍

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В Канаде отца 149 детей накажут за брак с 24 женщинами‍

Мужчину приговорили к 6 месяцам домашнего ареста

Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия вынес условный приговор 61-летнему Уинстону Блэкмору, которого признали виновным в том, что он состоит в браке с 24 женщинами, - передают "Известия".

В июле 2017 года мужчину признали виновным в обладании 24 женами, а его зятя, 53-летнего Джеймса Олера, — в браке сразу с пятью женщинами.

Однако мужчине удалось избежать тюремного заключения — он получил шесть месяцев домашнего ареста. Ему разрешено ходить на работу и посещать врача. Олеру избрали ту же меру пресечения, однако только на три месяца. Старшему канадцу предстоит 150 часов общественных работ, а младшему — 75. Также они обязаны 12 месяцев регулярно отмечаться в полицейском участке.

Известно, что канадец принадлежал к раскольнической мормонской Фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней, где ранее практиковалось многоженство.

Именно из-за особенностей веры Уинстона Блэкмора не привлекали к ответственности ранее, так как это могло "противоречить праву на свободу вероисповедания".
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