На бульваре Шубина сгорели стойки «Магнита»

Густые клубы дыма поднимаются от бульвара Шубина.

Жители 24 микрорайона наблюдали сегодня густые клубы дыма, поднимающиеся с бульвара Шубина. По словам очевидцев, возгорание произошло в здании №13а, где находится супермаркет «Магнит».





фото vk.com/typical_lipetsk

Оказалось, что горел не сам магазин, а стойки с товарами на площадке рядом с ним. Пламя потушили работники супермаркета до приезда пожарных.

Магазин, из затянутого в помещение дыма, временно закрыт.



