Происшествия

сегодня, 16:37

На бульваре Шубина сгорели стойки «Магнита»

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#пожар
На бульваре Шубина сгорели стойки «Магнита»

Густые клубы дыма поднимаются от бульвара Шубина.

Жители 24 микрорайона наблюдали сегодня густые клубы дыма, поднимающиеся с бульвара Шубина. По словам очевидцев, возгорание произошло в здании №13а, где находится супермаркет «Магнит».

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фото  vk.com/typical_lipetsk

Оказалось, что горел не сам магазин, а стойки с товарами на площадке рядом с ним. Пламя потушили работники супермаркета до приезда пожарных.

Магазин, из затянутого в помещение дыма, временно закрыт.


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#пожар

Комментарии (5)

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Коммунист

сегодня, 18:23
Буржуям кто-то петуха пустил...Жалеть не будем
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Ы

сегодня, 18:18
Дебильная страна дебильной город
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Ни чего удивительного

сегодня, 17:21
Гавно товары из пальмового масло легко воспламеняются на солнце.
ответить

:

сегодня, 17:19
После инаугурации Путина на очередной срок, как и предсказывалось - начался новый виток деградации нашей страны. Терпеть это уже тошно и трудно физически. Теперь новой пенсионной реформой нам прямо говорят — Отработай, заплати налог и умри. Если ты не считаешь себя достойным такой судьбы — приходи на митинг 1 Июля. https://vk.com/1july_lip?w=wall-167997477_57 Распространи это видео и приходи на митинг против пенсионной реформы! 1 Июля, Липецкий Дом музыки, 15:00.
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?

сегодня, 16:49
А почему именно Магнит, если там стройка в этом месте.
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