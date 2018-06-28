сегодня, 16:37
На бульваре Шубина сгорели стойки «Магнита»
Густые клубы дыма поднимаются от бульвара Шубина.
Жители 24 микрорайона наблюдали сегодня густые клубы дыма, поднимающиеся с бульвара Шубина. По словам очевидцев, возгорание произошло в здании №13а, где находится супермаркет «Магнит».
Оказалось, что горел не сам магазин, а стойки с товарами на площадке рядом с ним. Пламя потушили работники супермаркета до приезда пожарных.
Магазин, из затянутого в помещение дыма, временно закрыт.
Коммунист
Ы
Ни чего удивительного
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