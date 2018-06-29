Липецккомбанк объявил о смене Генерального директора

На собрании Совета директоров ПАО «Липецккомбанк» , состоявшемся 29 июня 2018 года, было принято решение об избрании в качестве кандидата на должность Генерального директора ПАО «Липецккомбанк» Михаила Александровича Пожидаева.

В ближайшее время, в соответствии с действующим законодательством, ходатайство о согласовании его кандидатуры на пост Генерального директора будет направлено в Банк России.

Ольга Митрохина, с 2003 года возглавлявшая Липецккомбанк, покинет пост Генерального Директора, о чем с руководством Банковской группы была достигнута взаимная договоренность. Уход г-жи Митрохиной продиктован личными мотивами и планами по реализации различных проектов, не связанных с деятельностью Банковской группы ЗЕНИТ.





Михаил Пожидаев родился в 1972 году в Москве. В 1994 году окончил Московскую государственную академию автомобильного и тракторного машиностроения. В период 1994 — 1996 гг. проходил обучение в Финансовой Академии при Правительстве РФ, специальность — экономист. Опыт работы Михаила в финансовой отрасли превышает 20 лет. Карьеру в банковской сфере начал в Куйбышевском филиале Московского Индустриального Банка. В последующие годы занимал руководящие должности в банке Российский кредит, Импэксбанк и МДМ банке. С 2008 г. работал в Банке Русский Стандарт Директором Департамента сети отделений-вице-президентом; с 2010 — член Правления ТрансКредитБанка. С 2013 по 2016 год занимал пост старшего вице-президента в ВТБ24.

В 2018 году Михаил Пожидаев присоединился к команде Банковской группы ЗЕНИТ на позиции первого заместителя Генерального директора Липецккомбанка.

«В Липецккомбанке сформирован коллектив профессионалов, способных успешно продолжить намеченный курс, — отметил Игорь Белых, Председатель Совета директоров Липецккомбанка. — Мы готовы к усилению команды, поэтому в самое ближайшее время планируются изменения в руководстве Банка. Кандидатура Михаила Пожидаева, имеющего большой опыт работы в финансовых организациях, полностью соответствует задачам по реализации целей согласно стратегии интеграции Банковской группы ЗЕНИТ. Мы благодарим Ольгу Николаевну Митрохину за ее большой вклад в развитие Липецккомбанка и желаем ей дальнейших профессиональных успехов.

Кадровые изменения в составе руководства призваны повысить управленческий потенциал, эффективность деятельности и придать новый импульс развитию Липецккомбанка в составе объединенного Банка ЗЕНИТ».







Информационная справка

Банковская группа ЗЕНИТ

Банковская группа ЗЕНИТ образована в 2005 году в результате приобретения Банком ЗЕНИТ контрольного пакета акций АБ «Девон-Кредит». В 2007 году в Банковскую группу вошли Липецккомбанк и Сочигазпромбанк (переименован в Банк ЗЕНИТ Сочи). В декабре 2008 года в состав Группы был включен Спиритбанк (г. Тула). ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина владеет 71,9% акций Банковской группы ЗЕНИТ. По данным консолидированной отчетности Банковской группы по стандартам МСФО за 2017 год, капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского комитета, составил 42,4 млрд рублей, активы – 253,7 млрд рублей. Группа предоставляет полный спектр банковских услуг: комплексное обслуживание корпоративных клиентов, розничные услуги, частное банковское обслуживание (Private Banking), услуги инвестиционного банка, межбанковский бизнес. Банковская группа ЗЕНИТ представлена в 26 регионах Российской Федерации, собственная сеть продаж насчитывает 149 точек. Группа обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает с более чем 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- (RAEX (Эксперт РА)).







"PR"

