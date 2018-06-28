На ЧС в Липецкой области будут отправлять квадрокоптер

Спасатели наращивают техническое оснащение.

Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области объявил аукцион на закупку квадрокоптера для проведения мониторинга обстановки в районе ЧС. Технику-разведчик оценили в 185 000 рублей.



Квадрокоптер для спасателей будет достаточно компактным и весить всего 750 грамм. Максимальная скорость взлета составит не менее 5 м/с, а снижения - не менее 3 м/с. Скорость полета должна развиваться минимум до 65 км/ч. Квадрокоптер сможет забираться на высоту от 5 000 метров и вести съемку минимум 27 минут, в том числе 24 минуты в режиме зависания над объектом. Техника, оборудованная GPS/GLONASS, сможет работать при температуре выше +40 С. Съемка будет идти с камерой разрешением минимум в 12,35 Мп и выдавать видео в формате 4К. В комплект к квадрокоптеру войдут очки для полетов от первого лица.



При успешном завершении тендера техника поступит в распоряжение спасателей летом. Покупку оплатят из казны Липецкой области.