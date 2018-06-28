Общество

сегодня, 15:24

На ЧС в Липецкой области будут отправлять квадрокоптер

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#квадрокоптер #ЧС #закупка #тендер #спасатели
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На ЧС в Липецкой области будут отправлять квадрокоптер

Спасатели наращивают техническое оснащение.

Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области объявил аукцион на закупку квадрокоптера для проведения мониторинга обстановки в районе ЧС. Технику-разведчик оценили в 185 000 рублей.

Квадрокоптер для спасателей будет достаточно компактным и весить всего 750 грамм. Максимальная скорость взлета составит не менее 5 м/с, а снижения - не менее 3 м/с. Скорость полета должна развиваться минимум до 65 км/ч. Квадрокоптер сможет забираться на высоту от 5 000 метров и вести съемку минимум 27 минут, в том числе 24 минуты в режиме зависания над объектом. Техника, оборудованная GPS/GLONASS, сможет работать при температуре выше +40 С. Съемка будет идти с камерой разрешением минимум в 12,35 Мп и выдавать видео в формате 4К. В комплект к квадрокоптеру войдут очки для полетов от первого лица.

При успешном завершении тендера техника поступит в распоряжение спасателей летом. Покупку оплатят из казны Липецкой области.
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#квадрокоптер #ЧС #закупка #тендер #спасатели
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Комментарии (7)

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огнеборцун

сегодня, 18:11
за телочками голыми будем подсматривать на 8 этаже
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Культурный

сегодня, 17:43
Лучше бы машины пожарные заменили,зил 131-позорище и рухлядь.а вед это экстренные службы!Чинуши камри свои меняют через 3 года и ничего.
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:

сегодня, 17:24
После инаугурации Путина на очередной срок, как и предсказывалось - начался новый виток деградации нашей страны. Терпеть это уже тошно и трудно физически. Теперь новой пенсионной реформой нам прямо говорят — Отработай, заплати налог и умри. Если ты не считаешь себя достойным такой судьбы — приходи на митинг 1 Июля. https://vk.com/1july_lip?w=wall-167997477_57 Распространи это видео и приходи на митинг против пенсионной реформы! 1 Июля, Липецкий Дом музыки, 15:00.
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Почта Росии

сегодня, 16:17
Хорошая вещь, мы игрались.
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эксперт

сегодня, 16:16
А зачем им второй?
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Калдырь

сегодня, 16:08
Врут все они. Квадрокоптер нужен чтобы искать одуванчики для покоса
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))))

сегодня, 15:50
Город спасён теперь.
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