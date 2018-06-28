Общество

сегодня, 15:12

Липчане собрали 95 тонн макулатуры

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#макулатура #бумага #экология
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Липчане собрали 95 тонн макулатуры

В конкурсе принимали участие жители 10 районов области.

В управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области прошло подведение итогов региональной общественной акции «Бумаге – вторую жизнь!!!». Всего собрано более 95 тонн макулатуры, радостно отмечают в ведомстве.

В общей сложности в акции участвовали 10 районов региона. Активными участниками в текущем году стали детские сады и школы, но больше всего макулатуры сдали ООО «Лебедянский», Станция юных натуралистов Усмани и усманский культурный досуговый центр.

Примечательно, что областная общественная акция «Бумаге – вторую жизнь!!!» в Липецкой области прошла в седьмой раз и по общему количеству собранной макулатуры отмечена как самая результативная за все годы проведения акции.
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#макулатура #бумага #экология
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Комментарии (6)

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1

13 минут назад
на скупке с погрузкой (сами приедут погрузят и увезут) бумага стоит 8-10р/кг. например на тельмана, но это должна быть писчая бумага, кто заработал на этом решать не мне.
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Ктулху

сегодня, 18:19
Обычный препод, макулатуру покупают по 4-6 руб за кг. По баблосам за эту макулатуру выручили 380 тыс рублей.
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:

сегодня, 17:25
После инаугурации Путина на очередной срок, как и предсказывалось - начался новый виток деградации нашей страны. Терпеть это уже тошно и трудно физически. Теперь новой пенсионной реформой нам прямо говорят — Отработай, заплати налог и умри. Если ты не считаешь себя достойным такой судьбы — приходи на митинг 1 Июля. https://vk.com/1july_lip?w=wall-167997477_57 Распространи это видео и приходи на митинг против пенсионной реформы! 1 Июля, Липецкий Дом музыки, 15:00.
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Кеша

сегодня, 16:26
Спасибо всем жителям за бумагу у меня её по 3 руб.за кило купят на тачку хватит приносите ещё.
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Обычный препод

сегодня, 15:52
Деньги надо давать за сдачу, хотя бы небольшие для стимулирования населения.
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паша

сегодня, 15:33
хм..это конечно похвально собирать макулатуру но макулатура это проблема прошлого века. проблема современности - это пластик!!!
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