Липчане собрали 95 тонн макулатуры

В конкурсе принимали участие жители 10 районов области.

В управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области прошло подведение итогов региональной общественной акции «Бумаге – вторую жизнь!!!». Всего собрано более 95 тонн макулатуры, радостно отмечают в ведомстве.



В общей сложности в акции участвовали 10 районов региона. Активными участниками в текущем году стали детские сады и школы, но больше всего макулатуры сдали ООО «Лебедянский», Станция юных натуралистов Усмани и усманский культурный досуговый центр.



Примечательно, что областная общественная акция «Бумаге – вторую жизнь!!!» в Липецкой области прошла в седьмой раз и по общему количеству собранной макулатуры отмечена как самая результативная за все годы проведения акции.