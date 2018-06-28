Общество

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Подземный переход на площади Плеханова станет аллей славы?

21 1827
#переход #инициатива #Портал неравнодушных
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Подземный переход на площади Плеханова станет аллей славы?

Будущее объекта зависит от мнения липчан.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Сергей Фабричных задумался над тем, как в Липецкой области и региональном центре популяризируют трудовые успехи липчан. Мужчина считает, что доскам почета можно найти более популярное место, чем стенды в парках. А, заодно, и привести в порядок подземный переход на площади Плеханова.

- На территории «Быханова сада», на улице Ленина, на стадионе «Металлург» по-сиротски стоят доски почета. Как бы было здорово иметь в программе проведения праздника прославления трудовых успехов посещение «ВДНХ Липецкой области ХХI века». Надо переносные или стационарные стенды, оформленные фотоматериалами открытых предприятий на территории Липецкой области за последние 17 лет, установить в подземном переходе. Уверен, что данная выставка будет иметь огромный успех у жителей области! Этими фактами мы дадим отпор огульной критики политиков, которые унижали Липецкую область, - уверен Сергей Фабричных. - Но необходимо творчески продумать место размещения и доступности. Предлагаю задействовать подземный переход в районе «ЦУМа». Там можно установить стационарные стенды с подсветкой, видеокамеры вневедомственной охраны. И не стыдно будет за потраченные в прошлом средства на гидроизоляцию перехода!

Для того, чтобы идею рассмотрели на заседании в администрации Липецкой области, предложению необходимо до 25 июля собрать 700 положительных откликов. А как вы относитесь к проекту Сергея? Какие снимки и информацию о каких предприятиях вы бы хотели увидеть на новой аллее трудовой славы Липецкой области? Достоин ли ваш коллектив такого почета? Или вы не хотите ничего менять в подземном переходе? Ваше мнение важно и оно должно быть услышано! Рассказать его можно здесь.

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21 1827
#переход #инициатива #Портал неравнодушных
1

Комментарии (21)

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регион42

6 минут назад
Лет 20 назад этот переход был "в граните",по нему было приятно пройти. После дебильного ремонта, в эту клоаку жутко спускаться даже днём., И это в центре города! Вот что туристам надо показывать.Ужасы нашего города.
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я

18 минут назад
Совсем уху ели
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999

сегодня, 18:22
В этом переходе ссут постоянно и бабы и мужики
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Он станет

сегодня, 17:23
Общественным сартиром
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:

сегодня, 17:21
После инаугурации Путина на очередной срок, как и предсказывалось - начался новый виток деградации нашей страны. Терпеть это уже тошно и трудно физически. Теперь новой пенсионной реформой нам прямо говорят — Отработай, заплати налог и умри. Если ты не считаешь себя достойным такой судьбы — приходи на митинг 1 Июля. https://vk.com/1july_lip?w=wall-167997477_57 Распространи это видео и приходи на митинг против пенсионной реформы! 1 Июля, Липецкий Дом музыки, 15:00.
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Горожанин

сегодня, 17:03
Валя, "сосут из-за отсутствия туалета", зачёт ! А ты в туалете любишь ?
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Никакое будущее от липчан НЕ зависит !!!

сегодня, 16:46
За Каменный лог тоже липчане проголосовали и что ???? Под школой № 16 лог разворотили, разрыли, деревья и траву срезали и БРОСИЛИ все !!! Теперь вот начнутся оползни от дождей и талого снега по весне ((((( Если не собирались эту часть лога вскорости делать, то ЗАЧЕМ БЫЛО ЗАРАНЕЕ ВСЕ РАЗРУШАТЬ ?????
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Александру

сегодня, 16:41
глядишь, с помощью вас и коллег ваших в переходе можно будет водный стадион открывать, э?
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Александр

сегодня, 16:33
О да прям все постоянно ссут в переходе, мне от силы всего два раза приходилось.
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вася

сегодня, 16:14
АЛЛЕЯ ПОЗОРА корлёва!!!!
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