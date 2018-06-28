Подземный переход на площади Плеханова станет аллей славы?

Будущее объекта зависит от мнения липчан.

Для того, чтобы идею рассмотрели на заседании в администрации Липецкой области, предложению необходимо до 25 июля собрать 700 положительных откликов. А как вы относитесь к проекту Сергея? Какие снимки и информацию о каких предприятиях вы бы хотели увидеть на новой аллее трудовой славы Липецкой области? Достоин ли ваш коллектив такого почета? Или вы не хотите ничего менять в подземном переходе? Ваше мнение важно и оно должно быть услышано! Рассказать его можно здесь.





"PR"



Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Сергей Фабричных задумался над тем, как в Липецкой области и региональном центре популяризируют трудовые успехи липчан. Мужчина считает, что доскам почета можно найти более популярное место, чем стенды в парках. А, заодно, и привести в порядок подземный переход на площади Плеханова.- На территории «Быханова сада», на улице Ленина, на стадионе «Металлург» по-сиротски стоят доски почета. Как бы было здорово иметь в программе проведения праздника прославления трудовых успехов посещение «ВДНХ Липецкой области ХХI века». Надо переносные или стационарные стенды, оформленные фотоматериалами открытых предприятий на территории Липецкой области за последние 17 лет, установить в подземном переходе. Уверен, что данная выставка будет иметь огромный успех у жителей области! Этими фактами мы дадим отпор огульной критики политиков, которые унижали Липецкую область, - уверен Сергей Фабричных. - Но необходимо творчески продумать место размещения и доступности. Предлагаю задействовать подземный переход в районе «ЦУМа». Там можно установить стационарные стенды с подсветкой, видеокамеры вневедомственной охраны. И не стыдно будет за потраченные в прошлом средства на гидроизоляцию перехода!