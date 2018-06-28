Погода в Липецке

сегодня, 14:51

В Липецкой области сухо и до +32

925
#жара
2
В Липецкой области сухо и до +32

В ближайшие сутки на погодные условия нашего региона окажет влияние обширный антициклон с центром над Скандинавией, небольшой дождь возможен местами лишь 29 июня к вечеру. 

30 июня и 1 июля под влиянием южного циклона днем возможны кратковременные дожди с грозами и шквалистым ветром. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 22-25 градусов тепла, что на 3-6 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 июня в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 14 до 19 градусов тепла, днем температура составит от 27 до 32 градусов тепла, при значительной облачности до +24.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +15 до +17 градусов, днем от 28 до 30 градусов тепла. 

День 29 июня стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +35 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году – 6 градусов тепла.

925
#жара
2

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