Общество

сегодня, 14:39

У параноика и шизофреника отобрали водительские права

28 3970
#психбольной #водительские права
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У параноика и шизофреника отобрали водительские права

Вопрос: как их получили психбольные?

32-летний житель Липецка в 2007 года попал на учет в областную психоневрологическую больницу с диагнозом «Параноидная шизофрения». С того времени он неоднократно находился на стационарном лечении с диагнозом «Шизофрения, непрерывно-прогредиентное течение, параноидная форма, параноидный этап с психопатоподобными расстройствами» (в последний раз мужчина с расстройством психики провел в стационаре полтора месяца осенью прошлого года). И такому человеку в мае 2014 года выдали водительские права. Как?

Этим вопросом теперь задается прокуратура, поучившая сигнал от одного из мировых судей, рассматривавшего административное правонарушение, совершенное психбольным.

Мужчина летом позапрошлого года попался на совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ («управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). За это его оштрафовали на 30 000 рублей с лишением права управления транспортным средством на полтора года (до этого параноик многократно привлекался к административной ответственности за иные нарушения в области безопасности дорожного движения). Впоследствии к психбольному были применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации в связи с рассмотрением уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ («нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).

Кроме того, в прокуратуру Советского района Липецка поступила информация из УГИБДД УМВД России по Липецкой области, из которой следовало, что 59-летний горожанин, больной шизофренией, также получил при наличии медицинских противопоказаний водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категорий «B, C, D», выданное в ноябре 2012 года. При этом выяснилось, что мужчина ранее 11 месяцев (!) находился на принудительном лечении в психиатрической больнице №5 Москвы.

Прокуратурой было подготовлено и направлено в Советский районный суд Липецка исковые заявления о прекращении права на управление транспортными средствами городских сумасшедших. Мужчин прав лишили. Хотелось бы, чтобы прокуратура также выяснила, кто продал психам водительские права, ведь получить их легально они не могли ни при каких обстоятельствах.
28 3970
#психбольной #водительские права
2

Комментарии (28)

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+1

11 минут назад
Срочку наверное отслужил и пофиг шиза паранойа или глисты а как права так низя?
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ЗлойБот

19 минут назад
Против Путина, только враги России.
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Ероха

сегодня, 18:39
У меня сосед контуженный психопад,полнейший придурок,на флюенсе ездит и нечего!!!
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да

сегодня, 18:14
половина за рулем похожие на этих
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Правдоруб

сегодня, 17:56
+, что и требовалось доказать! Минус ещё один кадидат)) Помоги городу...
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+

сегодня, 17:50
Тошнишь только ты недоделаный. А 40 в городе в левом ряду норм.
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Правдоруб

сегодня, 17:43
Ну вот... Начало положено)) ещё осталось тысяч сто в Липецке. Одни таблеток напьются и тупят, на зеленый стоят и тошнят в левых рядах 40 км/ч... Другие не пьют и не дожидаясь зелёного прут, летают под сотню, в шашечки играют и пеших давят...
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:

сегодня, 17:21
После инаугурации Путина на очередной срок, как и предсказывалось - начался новый виток деградации нашей страны. Терпеть это уже тошно и трудно физически. Теперь новой пенсионной реформой нам прямо говорят — Отработай, заплати налог и умри. Если ты не считаешь себя достойным такой судьбы — приходи на митинг 1 Июля. https://vk.com/1july_lip?w=wall-167997477_57 Распространи это видео и приходи на митинг против пенсионной реформы! 1 Июля, Липецкий Дом музыки, 15:00.
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истину глаголишь,токсоплазма убийственна,

сегодня, 17:20
Мотя, но никто не верит
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гость

сегодня, 17:15
Бим, А мотя он просто дебил,не обращай внимание!
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