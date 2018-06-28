У параноика и шизофреника отобрали водительские права

Вопрос: как их получили психбольные?

32-летний житель Липецка в 2007 года попал на учет в областную психоневрологическую больницу с диагнозом «Параноидная шизофрения». С того времени он неоднократно находился на стационарном лечении с диагнозом «Шизофрения, непрерывно-прогредиентное течение, параноидная форма, параноидный этап с психопатоподобными расстройствами» (в последний раз мужчина с расстройством психики провел в стационаре полтора месяца осенью прошлого года). И такому человеку в мае 2014 года выдали водительские права. Как?



Этим вопросом теперь задается прокуратура, поучившая сигнал от одного из мировых судей, рассматривавшего административное правонарушение, совершенное психбольным.



Мужчина летом позапрошлого года попался на совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ («управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). За это его оштрафовали на 30 000 рублей с лишением права управления транспортным средством на полтора года (до этого параноик многократно привлекался к административной ответственности за иные нарушения в области безопасности дорожного движения). Впоследствии к психбольному были применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации в связи с рассмотрением уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ («нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).



Кроме того, в прокуратуру Советского района Липецка поступила информация из УГИБДД УМВД России по Липецкой области, из которой следовало, что 59-летний горожанин, больной шизофренией, также получил при наличии медицинских противопоказаний водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категорий «B, C, D», выданное в ноябре 2012 года. При этом выяснилось, что мужчина ранее 11 месяцев (!) находился на принудительном лечении в психиатрической больнице №5 Москвы.



Прокуратурой было подготовлено и направлено в Советский районный суд Липецка исковые заявления о прекращении права на управление транспортными средствами городских сумасшедших. Мужчин прав лишили. Хотелось бы, чтобы прокуратура также выяснила, кто продал психам водительские права, ведь получить их легально они не могли ни при каких обстоятельствах.