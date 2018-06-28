Кузбассовцы спасли жителя Калининграда от прыжка с моста

Два жителя Кемеровской области спасли калининградца, пытавшегося прыгнуть с моста в воду. Мужчина перелез через перила, когда его заметили кузбассовцы.

Как сообщает VSE42.RU , мужчины приблизились к незнакомцу и попытались отговорить его от этого шага, однако прохожий не реагировал на слова. Один из кузбассовцев отвлек внимание калининградца, в это время второй приблизился к мужчине и схватил его за руки.

Жители Кемеровской области помогли прохожему перебраться через перила, а после этого вызвали сотрудников "скорой помощи".