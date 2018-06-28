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СК начал проверку по факту загадочной гибели студентки из Кемерова
Сотрудники управления Следственного комитета по Кемервской области организовали проверку по факту обнаружения тела 18-летней студентки в реке Томь.
– Организована проверка по факту обнаружения пропавшей девушки. Следов насилия на теле кемеровчанки нет, – рассказала официальный представитель Следственного комитета Надежда Ананьева.Девушка пропала в Кемерово 26 июня. По словам родственников, она уехала на экзамен в университет и перестала отвечать на звонки. Поиски студентки вели более двухсот полицейских и волонтеры.
28 июня тело девушки нашли в пойме реки Томь.