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СК начал проверку по факту загадочной гибели студентки из Кемерова

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#пропавшие без вести
СК начал проверку по факту загадочной гибели студентки из Кемерова

Сотрудники управления Следственного комитета по Кемервской области организовали проверку по факту обнаружения тела 18-летней студентки в реке Томь. 

Как сообщает VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Кемеровской области, видимых признаков насильственной смерти на теле девушки не обнаружено.

– Организована проверка по факту обнаружения пропавшей девушки. Следов насилия на теле кемеровчанки нет, – рассказала официальный представитель Следственного комитета Надежда Ананьева.

Девушка пропала в Кемерово 26 июня. По словам родственников, она уехала на экзамен в университет и перестала отвечать на звонки. Поиски студентки вели более двухсот полицейских и волонтеры.

 28 июня тело девушки нашли в пойме реки Томь. 
502
#пропавшие без вести

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