СК начал проверку по факту загадочной гибели студентки из Кемерова

Сотрудники управления Следственного комитета по Кемервской области организовали проверку по факту обнаружения тела 18-летней студентки в реке Томь.

Как сообщает VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Кемеровской области, видимых признаков насильственной смерти на теле девушки не обнаружено.

– Организована проверка по факту обнаружения пропавшей девушки. Следов насилия на теле кемеровчанки нет, – рассказала официальный представитель Следственного комитета Надежда Ананьева.

Девушка пропала в Кемерово 26 июня. По словам родственников, она уехала на экзамен в университет и перестала отвечать на звонки. Поиски студентки вели более двухсот полицейских и волонтеры.28 июня тело девушки нашли в пойме реки Томь.