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«Северный поток-2» начнут строить летом даже без разрешения Дании
Nord Stream 2 начнет строительство газопровода «Северный поток-2» нынешним летом, даже не имея на руках разрешения от Дании. Об этом финансовый директор компании Пол Коркор заявил на Мировом газовом конгрессе.
"Мы планируем начать летом. Мы начали подготовительные работы на береговой части и на дне, мобилизованы трубоукладочные судна, поэтому они могут начать укладку труб в предстоящие недели", - сказал он.
"Если правительство Дании не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, нам придется изменить маршрут, и наиболее вероятный вариант - прокладка в международных водах к северу от Дании", - добавил он, отметив, что пока компания не подавала заявку на прокладку трубопровода в международных водах, ожидая разрешения на укладку в исключительной экономической зоне Дании.
Коркоран уточнил, что изменение маршрута трубопровода не сильно скажется на сроках и стоимости реализации проекта. "Возможно, задержки (в окончании строительства) не будет вообще. [Участок на территории Дании] Это 10% маршрута. Мы можем построить их после того, как получим разрешение. У нас есть гибкость в выборе, - когда и где строить, благодаря наличию пяти судов. Мы можем изменить схему строительства в ожидании разрешения от Дании, а потом закончить эту секцию. Это может занять около месяца, трубоукладчики укладывают 3-3,5 км в день. Поэтому это не основная задержка и затраты для проекта", - сказал он.
Финансовый директор Nord Stream 2 AG также сообщил, что акции оператора проекта "Северный поток - 2" не арестованы по требованию "Нафтогаза". "Нет. Однако это продолжающийся юридический процесс, и мы не можем это комментировать", - сказал он на просьбу дать ответ на заявление украинского "Нафтогаза" о том, что акции операторов проекта "Северный поток" попали под арест.
"Мы ведем переговоры с экспортно-кредитными агентствами. Они увидели сообщения в прессе и спросили нас. Мы ответили, что наши акции не арестованы", - заявил Коркоран.
Он уточнил, что оператор проекта ведет переговоры о предоставлении финансовых гарантий на €4-5 млрд с шестью экспортными агентствами - немецким Hermes, итальянским Sace, австрийским OeKB, голландским Atradius, бельгийским Credendo, российским EXIAR. "Мы надеемся получить от экспортных агентств гарантии на €4-5 млрд. Мы начнем переговоры с банками (по привлечению проектного финансирования - прим. ТАСС) в конце текущего или самом начале следующего года", - сказал Коркоран.
Финансовый директор Nord Stream 2 AG сообщил, что "Газпром" и европейские участники "Северного потока - 2" инвестировали €4,8 млрд в проект по состоянию на конец июня. "У нас есть €2,4 млрд от "Газпрома" и €2,4 млрд - от западных партнеров. Таким образом, в сумме получается €4,8 млрд на конец июня", - сказал он.
"Мы получили 96% труб, из них забетонировали 55% и мобилизовали суда. Мы находимся в пределах установленных временных рамок", - заметил он, отказавшись сказать, в какой секции Балтийского моря начнется строительство. "Увидим, когда первые трубопроводы пойдут в воду", - заключил Коркоран.