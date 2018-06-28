В Липецк поступили 20 новых автобусов

Каждый обошелся муниципальному транспортному предприятию в 5,6 миллиона рублей.

Сегодня глава Липецка Сергей Иванов вручал ключи от новых автобусов водителям МУП «Липецкпассажиртранс». Технику предприятие купило в лизинг, каждый из 20 автобусов обошелся в 5,6 миллиона рублей.



Все пассажирские автобусы газовые. Одной заправки им хватает на день работы.



Примечательно, что среди получивших ключи водителей две женщины. А всего их в штате водителей «Липецкпассажиртранса» десять, большинство ранее работали на троллейбусах.





