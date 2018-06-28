Общество

35 минут назад

В Липецк поступили 20 новых автобусов

2 362
#транспорт
В Липецк поступили 20 новых автобусов

Каждый обошелся муниципальному транспортному предприятию в 5,6 миллиона рублей.

Сегодня глава Липецка Сергей Иванов вручал ключи от новых автобусов водителям  МУП «Липецкпассажиртранс». Технику предприятие купило в лизинг, каждый из 20 автобусов обошелся в 5,6 миллиона рублей.

Все пассажирские автобусы газовые. Одной заправки им хватает на день работы.

Примечательно, что среди получивших ключи водителей две женщины. А всего их в штате водителей «Липецкпассажиртранса» десять, большинство ранее работали на троллейбусах.


2 362
#транспорт

Комментарии (2)

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ALEX

18 минут назад
Калдырь , пока тока автобусы доехали. Трамваям есче рельсов до пипецка на достроили.
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Калдырь

27 минут назад
А когда Серёга будет вручать ключи от б/ушных московских трамваев.
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