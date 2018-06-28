Мэрия проиграла квартиру за 2 млн рублей

Казне придется оплатить жилье для семьи ребенка-инвалида.

Управление капитального ремонта Липецка занялось исполнением решения суда. Ранее городская администрация проиграла в Советском районном суде по иску матери ребенка-колясочника, и с 2016 года мэрия должна семье жилье. В первый раз приобрести квартиру не удалось. На предложение 2 049 510 рублей не откликнулся ни один поставщик. Мэрия пытает счастье во второй раз, но стоимость контракта заказчик увеличивать не стал.



В такую сумму чиновники, исследовавшие рынок, оценили двухкомнатную квартиру с минимальной площадью в 48,6 квадратных метров. Жилое помещение должно располагаться в районе обслуживания ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №7». Квартира должна быть благоустроенной и готовой к новоселью. Общая площадь кухни должна составлять не менее 9 квадратных метров. У подъезда должен быть пандус, а в парадной — лифт.



При успешном завершении тендеров заказчик получит ключи от благоустроенного жилья к середине лета. Финансирование муниципального контракта осуществляется за счет средств бюджета города Липецка.