Общество

34 минуты назад

Мэрия проиграла квартиру за 2 млн рублей

737
#суд #решение #инвалид #тендер
2
Мэрия проиграла квартиру за 2 млн рублей

Казне придется оплатить жилье для семьи ребенка-инвалида.

Управление капитального ремонта Липецка занялось исполнением решения суда. Ранее городская администрация проиграла в Советском районном суде по иску матери ребенка-колясочника, и с 2016 года мэрия должна семье жилье. В первый раз приобрести квартиру не удалось. На предложение 2 049 510 рублей не откликнулся ни один поставщик. Мэрия пытает счастье во второй раз, но стоимость контракта заказчик увеличивать не стал.

В такую сумму чиновники, исследовавшие рынок, оценили двухкомнатную квартиру с минимальной площадью в 48,6 квадратных метров. Жилое помещение должно располагаться в районе обслуживания ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №7». Квартира должна быть благоустроенной и готовой к новоселью. Общая площадь кухни должна составлять не менее 9 квадратных метров. У подъезда должен быть пандус, а в парадной — лифт.

При успешном завершении тендеров заказчик получит ключи от благоустроенного жилья к середине лета. Финансирование муниципального контракта осуществляется за счет средств бюджета города Липецка.
737
#суд #решение #инвалид #тендер
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецк поступили 20 новых автобусов
#транспорт
2
В Липецк поступили 20 новых автобусов

34 минуты назад

Общество
О липецком метеорите прочитают лекцию в планетарии Санкт-Петербурга
#метеорит
О липецком метеорите прочитают лекцию в планетарии Санкт-Петербурга

43 минуты назад

Общество
Организация заплатит 40 000 рублей за чужой мусор
#мусор #лицензия #ТБО
Организация заплатит 40 000 рублей за чужой мусор

57 минут назад

Общество
Прокуроры вместо вшей у школьников нашли другие нарушения
#вши
Прокуроры вместо вшей у школьников нашли другие нарушения

сегодня, 12:13

Общество
В Липецке предлагают построить водный стадион
#инициатива #гребля #водный стадион
8
В Липецке предлагают построить водный стадион

сегодня, 12:02

Общество
Экспедиция по поиску фрагментов метеорита в Липецкой области завершена
#метеорит
6
Экспедиция по поиску фрагментов метеорита в Липецкой области завершена

сегодня, 11:55

Общество