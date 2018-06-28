Общество
59 минут назад
Организация заплатит 40 000 рублей за чужой мусор
Прокуроры нашли нарушение в обращении с отходами.
Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление липецкого межрайонного природоохранного прокурора в адрес организации из села Становое. Проверка установила, что компания по сбору мусора нарушила лицензионные требования.
Как установил суд, совместная проверка прокуратуры и Росприроднадзора проходила в мае этого года. Люди в погонах исследовали работу компании по сбору и транспортировке мусора IV класса опасности. Организация работает на полигоне ТБО в селе Становое. Этот участок закреплен за «Липецкой областной коммунальной компанией», но ОГУП передала его в пользование сборщикам мусора.
Выяснилось, что фирма на этот полигон свозила несортированный мусор их жилых домов, отходы от работы офисов и бытовых помещений и прочие ТБО I-IV классов опасности. На такие работы у компании лицензии не было. Итогом проверки стало постановление о возбуждении административного дела.
Суд вынес решение о привлечении организации к ответственности и назначил компании штраф в 40 000 рублей.
Как установил суд, совместная проверка прокуратуры и Росприроднадзора проходила в мае этого года. Люди в погонах исследовали работу компании по сбору и транспортировке мусора IV класса опасности. Организация работает на полигоне ТБО в селе Становое. Этот участок закреплен за «Липецкой областной коммунальной компанией», но ОГУП передала его в пользование сборщикам мусора.
Выяснилось, что фирма на этот полигон свозила несортированный мусор их жилых домов, отходы от работы офисов и бытовых помещений и прочие ТБО I-IV классов опасности. На такие работы у компании лицензии не было. Итогом проверки стало постановление о возбуждении административного дела.
Суд вынес решение о привлечении организации к ответственности и назначил компании штраф в 40 000 рублей.