Общество

59 минут назад

Организация заплатит 40 000 рублей за чужой мусор

475
#мусор #лицензия #ТБО
2
Организация заплатит 40 000 рублей за чужой мусор

Прокуроры нашли нарушение в обращении с отходами.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление липецкого межрайонного природоохранного прокурора в адрес организации из села Становое. Проверка установила, что компания по сбору мусора нарушила лицензионные требования.

Как установил суд, совместная проверка прокуратуры и Росприроднадзора проходила в мае этого года. Люди в погонах исследовали работу компании по сбору и транспортировке мусора IV класса опасности. Организация работает на полигоне ТБО в селе Становое. Этот участок закреплен за «Липецкой областной коммунальной компанией», но ОГУП передала его в пользование сборщикам мусора.

Выяснилось, что фирма на этот полигон свозила несортированный мусор их жилых домов, отходы от работы офисов и бытовых помещений и прочие ТБО I-IV классов опасности. На такие работы у компании лицензии не было. Итогом проверки стало постановление о возбуждении административного дела.

Суд вынес решение о привлечении организации к ответственности и назначил компании штраф в 40 000 рублей.
475
#мусор #лицензия #ТБО
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Мэрия проиграла квартиру за 2 млн рублей
#суд #решение #инвалид
Мэрия проиграла квартиру за 2 млн рублей

34 минуты назад

Общество
В Липецк поступили 20 новых автобусов
#транспорт
2
В Липецк поступили 20 новых автобусов

35 минут назад

Общество
О липецком метеорите прочитают лекцию в планетарии Санкт-Петербурга
#метеорит
О липецком метеорите прочитают лекцию в планетарии Санкт-Петербурга

44 минуты назад

Общество
Прокуроры вместо вшей у школьников нашли другие нарушения
#вши
Прокуроры вместо вшей у школьников нашли другие нарушения

сегодня, 12:13

Общество
В Липецке предлагают построить водный стадион
#инициатива #гребля #водный стадион
8
В Липецке предлагают построить водный стадион

сегодня, 12:02

Общество
Экспедиция по поиску фрагментов метеорита в Липецкой области завершена
#метеорит
6
Экспедиция по поиску фрагментов метеорита в Липецкой области завершена

сегодня, 11:55

Общество