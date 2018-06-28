В Шанхае мужчина убил двух школьников «из мести обществу»‍

Вооруженный ножом мужчина напал на детей возле одной из школ в Шанхае. В результате инцидента погибли два ребенка, еще один школьник и взрослая женщина получили ранения. По данным местной полиции, инцидент произошел днем в четверг, 28 июня, у ворот начальной школы.





Инцидент произошел в четверг днем в районе Сюэхуэй у ворот начальной школы. Вооруженный ножом мужчина напал на трех школьников и женщину. Несмотря на усилия врачей, двое детей скончались от полученных ранений, угрозы жизни женщины и еще одного пострадавшего ребенка нет, - передает



Полиция с помощью прохожих задержала подозреваемого. Нападавшим оказался 29-летний безработный. По заявлению полиции, мужчина решил отомстить обществу из-за того, что не мог найти работу.



За последнюю неделю это уже третий случай нападения на людей в Китае. В минувшую пятницу в городе Сиань вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров автобуса и прохожих, в результате два человека погибли, еще восемь пострадали. В понедельник в городе Яньтай мужчина на автопогрузчике начал умышленно крушить машины и сбивать людей, в результате один человек погиб, еще более десяти пострадали, полиция застрелила нападавшего.

Вооруженный ножом мужчина напал на детей возле одной из школ в Шанхае, два ребенка погибли, еще один школьник и взрослая женщина пострадали, - сообщает местная полиция.Инцидент произошел в четверг днем в районе Сюэхуэй у ворот начальной школы. Вооруженный ножом мужчина напал на трех школьников и женщину. Несмотря на усилия врачей, двое детей скончались от полученных ранений, угрозы жизни женщины и еще одного пострадавшего ребенка нет, - передает РИА-Новости Полиция с помощью прохожих задержала подозреваемого. Нападавшим оказался 29-летний безработный. По заявлению полиции, мужчина решил отомстить обществу из-за того, что не мог найти работу.За последнюю неделю это уже третий случай нападения на людей в Китае. В минувшую пятницу в городе Сиань вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров автобуса и прохожих, в результате два человека погибли, еще восемь пострадали. В понедельник в городе Яньтай мужчина на автопогрузчике начал умышленно крушить машины и сбивать людей, в результате один человек погиб, еще более десяти пострадали, полиция застрелила нападавшего.