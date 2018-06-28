Спорт

сегодня, 12:04

Открылся чемпионат области по греко-римской борьбе на Кубок СУ СК России по Липецкой области

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#борьба
Открылся чемпионат области по греко-римской борьбе на Кубок СУ СК России по Липецкой области

Чемпионат по греко-римской борьбе на Кубок Следственного управления СК России по Липецкой области стартовал сегодня во Дворце спорта «Звездный». Соревнования приурочены ко Дню сотрудника органов следствия РФ, который ежегодно отмечается 25 июля.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления, в соревнованиях принимают участие около сотни борцов греко-римского стиля изГрязинского, Усманского, Чаплыгинского районов и города Липецка.  За призовые места борются спортсмены от 13 до 23 лет, имеющие спортивные разряды от первого юношеского до кандидата в мастера спорта.  

Среди почетных гостей турнира сотрудники регионального следственного управления СКР, представители органов власти, общественных и спортивных организаций, ветераны боевых действий.

В торжественном открытии чемпионата принял участие руководитель следственного управления Евгений Шаповалов. Полковник юстиции подчеркнул роль спорта в воспитании и становлении подрастающего поколения, пожелал спортсменам удачи, а также отметил, что соревнования областного уровня это хороший старт для будущей спортивной карьеры. Важно, что дети занимаются бесплатно, имеют возможность участвовать не только в региональных турнирах, но и выезжать в соседние области.

Соревнования будут продолжаться в течение дня, и по их итогам состоится церемония награждения, где победителям будет вручен Кубок Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области.

Победителям и призерам предстоит защищать честь региона на Первенстве ЦФО, которое состоится в городе Рязани.
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#борьба

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