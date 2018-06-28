Общество

сегодня, 12:02

В Липецке предлагают построить водный стадион

9 613
#инициатива #гребля #водный стадион
4
В Липецке предлагают построить водный стадион

Объект станет подспорьем для наших гребцов.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Николай Горазеев считает, что Липецку необходим водный стадион. Липчан указывает на то, что объект помог бы в тренировках гребцов.

- Тема развития водных видов спорта в Липецке с каждым годом становится острее, в связи с организацией в стране все большего количества всероссийских и международных соревнований по гребле и другим водным дисциплинам. Липецкие спортсмены в них тоже играют не последнюю роль. А вот инфраструктура для этих видов спорта у нас далека от совершенства. Предлагаю построить в Липецке водный стадион. Для этого есть все основания, а средства тоже, думаю, не так сложно найти. Но, наверное, даже более важно построить специальный крытый тренировочный центр с круглогодичным обеспечением для тренировок всех видов гребного спорта, специально оборудованной водной дорожкой, позволяющей менять скорость водного потока и его структуру. Такой центр мог бы дать возможность тренироваться зимой и летом спортсменам не только Липецкой области, но и других регионов, совершенствовать силу и технику самих спортсменов, а также их техническое обеспечение, - уверен автор.

Предложение о создании в Липецке водного стадиона будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 28 июля. Если к этому сроку идея наберет 500 одобрений, то ее обсудят в городской администрации.
9 613
#инициатива #гребля #водный стадион
4

Комментарии (9)

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я

1 минуту назад
А как же воздушное метро?
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ВАСЯ

20 минут назад
где земснаряд, почистите вокруг моста! стадион им. что есть в порядок приведите.
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Калдырь

31 минуту назад
Пирювэт, это я кариподент. Я ошень, ного, ушился школе, в Тажикистоне, 10 лет ушился, в пэрвам класе. Учился я штабильно, получал толко, одну осенку - «кол». Кагда я, шерез 10 лет, полушил другой ошенка- «два,» ушитель казал, хватит ушится иди работай. Так как я был шамый умный в класе, я поехал липеск работать кареподент. Тяперь я пишу стати штоби ви шитали.
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на

51 минуту назад
этом месте лучше построить торговый центр,а стадион слишком жирно
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Батя

59 минут назад
Надо сначала то что есть в порядок привести, а уж потом можно хоть космопорт, хоть коллайдер!!!
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НИИ ШколИВодныхСтадионов

сегодня, 12:38
Предлагаем пока что построить вечернюю школу по русскому языку для редактора: "Липчан указывает на то"
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666

сегодня, 12:36
Давайте начнём с малого, сделаем ливнёвки, а то как дождь, так сразу потоп.
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Пноним

сегодня, 12:22
Еще метро не построили
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1

сегодня, 12:22
Вы * достройте те которые начали строить...бобры херовы закрыли пилить бюджет суки
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