Общество
сегодня, 12:02
В Липецке предлагают построить водный стадион
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Объект станет подспорьем для наших гребцов.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Николай Горазеев считает, что Липецку необходим водный стадион. Липчан указывает на то, что объект помог бы в тренировках гребцов.
- Тема развития водных видов спорта в Липецке с каждым годом становится острее, в связи с организацией в стране все большего количества всероссийских и международных соревнований по гребле и другим водным дисциплинам. Липецкие спортсмены в них тоже играют не последнюю роль. А вот инфраструктура для этих видов спорта у нас далека от совершенства. Предлагаю построить в Липецке водный стадион. Для этого есть все основания, а средства тоже, думаю, не так сложно найти. Но, наверное, даже более важно построить специальный крытый тренировочный центр с круглогодичным обеспечением для тренировок всех видов гребного спорта, специально оборудованной водной дорожкой, позволяющей менять скорость водного потока и его структуру. Такой центр мог бы дать возможность тренироваться зимой и летом спортсменам не только Липецкой области, но и других регионов, совершенствовать силу и технику самих спортсменов, а также их техническое обеспечение, - уверен автор.
Предложение о создании в Липецке водного стадиона будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 28 июля. Если к этому сроку идея наберет 500 одобрений, то ее обсудят в городской администрации.
- Тема развития водных видов спорта в Липецке с каждым годом становится острее, в связи с организацией в стране все большего количества всероссийских и международных соревнований по гребле и другим водным дисциплинам. Липецкие спортсмены в них тоже играют не последнюю роль. А вот инфраструктура для этих видов спорта у нас далека от совершенства. Предлагаю построить в Липецке водный стадион. Для этого есть все основания, а средства тоже, думаю, не так сложно найти. Но, наверное, даже более важно построить специальный крытый тренировочный центр с круглогодичным обеспечением для тренировок всех видов гребного спорта, специально оборудованной водной дорожкой, позволяющей менять скорость водного потока и его структуру. Такой центр мог бы дать возможность тренироваться зимой и летом спортсменам не только Липецкой области, но и других регионов, совершенствовать силу и технику самих спортсменов, а также их техническое обеспечение, - уверен автор.
Предложение о создании в Липецке водного стадиона будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 28 июля. Если к этому сроку идея наберет 500 одобрений, то ее обсудят в городской администрации.
9 613
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