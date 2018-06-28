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Экспедиция по поиску фрагментов метеорита в Липецкой области завершена

6 743
#метеорит
Экспедиция по поиску фрагментов метеорита в Липецкой области завершена

Уральские ученые нашли пять осколков метеорита взорвавшегося над Липецкой областью 21 июня

Группа ученых Уральского федерального университета (УрФУ) завершила поисковые работы на месте падения 21 июня метеорита в районе города Елец в Липецкой области. Пять найденных образцов будут доставлены в Екатеринбург, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе вуза со ссылкой на профессора УрФУ Виктора Гроховского.

Ранее сообщалось, что рано утром 21 июня объект наблюдали жители нескольких регионов Центрального федерального округа и активно делились в социальных сетях фотографиями и видео момента его падения с яркой вспышкой и громким хлопком. После этого специалисты УрФУ и Хельсинского университета (Финляндия) приступили к сбору данных для построения траектории, и после определения предполагаемого места падения отправились в Елец.

"Поисковые работы сотрудников лаборатории УрФУ Extra Terra Consortium в районе города Елец завершены. К выходным группа специалистов вернется в Екатеринбург вместе с обнаруженными пятью образцами метеоритного вещества", - сказали в пресс-службе УрФУ.

По словам Гроховского, место падения объекта рассчитывалось с помощью данных, полученных от очевидцев и болидной сети - проекту по установке в городах России и Финляндии видеокамер, фиксирующих падения небесных тел. Установлено, что скорость болида при входе в атмосферу составила 14 км/с, вспышка была зафиксирована на высоте 27 км. За время экспедиции найдено пять осколков метеорита, общий вес находок - 1,2 килограмма.

Фото: urfu.ru




6 743
#метеорит

Комментарии (6)

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1.5

9 минут назад
Думаю, это будет работа мечты для тех кто сделает- организовать и возглавить кафедру искателей метеоритов Липецкой области. Значимые небесные события не так часто происходят. А получать зарплату в ожидании маловероятного - няшно и лампово. Разве нет?
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fed

22 минуты назад
непонятно, читай коммент ниже. здесь нет ученых. здесь только копчёные)
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непонятно

28 минут назад
Интересно, а почему это осколки ищут ученые Уральского федерального университета, а не ученые Липецкого государственного технического университета ?
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fed

38 минут назад
1.5, сегодняшняя новость на Форбс - ни один из липецких вузов не вошел в сотню лучших российских. И вспомните, что заявили местные спецы про этот метеорит. Что это космический мусор сгорел, нех, мол, кипешевать. А что вы хотели? Мы же деревня.
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Игорь

51 минуту назад
Ну вот на Урал он рулит молодцы!!!
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1.5

53 минуты назад
Господа, это все хорошо, но где же поисковики метеоритов, выпущенные в родных, так сказать, институтах и университетах Липецкой области? Неужели таких кафедр у нас нет? Надо исправляться, иначе отстанем от тех, у кого они есть...
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