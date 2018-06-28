Экспедиция по поиску фрагментов метеорита в Липецкой области завершена

Уральские ученые нашли пять осколков метеорита взорвавшегося над Липецкой областью 21 июня

Группа ученых Уральского федерального университета (УрФУ) завершила поисковые работы на месте падения 21 июня метеорита в районе города Елец в Липецкой области. Пять найденных образцов будут доставлены в Екатеринбург, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе вуза со ссылкой на профессора УрФУ Виктора Гроховского.

Ранее сообщалось, что рано утром 21 июня объект наблюдали жители нескольких регионов Центрального федерального округа и активно делились в социальных сетях фотографиями и видео момента его падения с яркой вспышкой и громким хлопком. После этого специалисты УрФУ и Хельсинского университета (Финляндия) приступили к сбору данных для построения траектории, и после определения предполагаемого места падения отправились в Елец.

"Поисковые работы сотрудников лаборатории УрФУ Extra Terra Consortium в районе города Елец завершены. К выходным группа специалистов вернется в Екатеринбург вместе с обнаруженными пятью образцами метеоритного вещества", - сказали в пресс-службе УрФУ.

По словам Гроховского, место падения объекта рассчитывалось с помощью данных, полученных от очевидцев и болидной сети - проекту по установке в городах России и Финляндии видеокамер, фиксирующих падения небесных тел. Установлено, что скорость болида при входе в атмосферу составила 14 км/с, вспышка была зафиксирована на высоте 27 км. За время экспедиции найдено пять осколков метеорита, общий вес находок - 1,2 килограмма.

Фото: urfu.ru