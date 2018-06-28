Липчан обяжут разобрать заборы?

Под запрет попал профнастил, который теперь не может служить материалом для возведения оград в частном секторе.

Изменения в СНиП №30-02-97, касающиеся степени прозрачности материала, из которого возводится оградительное сооружение, разделяющее участки собственников, поставили под запрет любимые липчанами заборы из профнастила. Начиная с этого года, профнастил не может служить таким материалом, чтобы не затенять соседние участки (требования СНиПа не распространяются на ограждения, выходящие на улицу). Исключение составляют те случаи, когда соседи по участку не будут против таких заборов, причем в письменном виде (соседская дружба - вещь не предсказуемая). Так что теперь жителям частного сектора поневоле придется делать выбор между сеткой-рабицей и штакетником.В Липецке сплошные ограды из профнастила - дань желанию полностью закрыть личную жизнь от завистливых соседей. И порой такие заборы - высотой в два-три метра и больше. И их устроителей не пугает пятитысячный штраф за такие сооружения. Но будут ли в Липецке сносить уже существующие заборы из профнастила? Этот вопрос мы задали начальнику отдела по благоустройству и содержанию территории Правобережного округа Липецка Андрею Дееву.- Так как закон не имеет обратной силы, мы не будем штрафовать жителей частного сектора за такие заборы или обязывать их сносить. Но если мы получим жалобы от горожан на их соседей, которые в этом году отгородились от них такими заборами, то будем разбираться в каждом конкретном случае с нарушителями законодательства, - сказал чиновник.По словам Андрея Деева, по Правобережному округу, в котором большая часть населения живет в частном секторе, пока жалоб на заборы из профнастила не было.