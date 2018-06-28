Общество

сегодня, 11:29

Липчан обяжут разобрать заборы?

14 2496
5
Липчан обяжут разобрать заборы?

Под запрет попал профнастил, который теперь не может служить материалом для возведения оград в частном секторе.

Изменения в СНиП №30-02-97, касающиеся степени прозрачности материала, из которого возводится оградительное сооружение, разделяющее участки собственников, поставили под запрет любимые липчанами заборы из профнастила. Начиная с этого года, профнастил не может служить таким материалом, чтобы не затенять соседние участки (требования СНиПа не распространяются на ограждения, выходящие на улицу). Исключение составляют те случаи, когда соседи по участку не будут против таких заборов, причем в письменном виде (соседская дружба - вещь не предсказуемая). Так что теперь жителям частного сектора поневоле придется делать выбор между сеткой-рабицей и штакетником.

cc7e9cabfa740fbdb0f98cae10513215.jpg

В Липецке сплошные ограды из профнастила - дань желанию полностью закрыть личную жизнь от завистливых соседей. И порой такие заборы - высотой в два-три метра и больше. И их устроителей не пугает пятитысячный штраф за такие сооружения. Но будут ли в Липецке сносить уже существующие заборы из профнастила? Этот вопрос мы задали начальнику отдела по благоустройству и содержанию территории Правобережного округа Липецка Андрею Дееву.

- Так как закон не имеет обратной силы, мы не будем штрафовать жителей частного сектора за такие заборы или обязывать их сносить. Но если мы получим жалобы от горожан на их соседей, которые в этом году отгородились от них такими заборами, то будем разбираться в каждом конкретном случае с нарушителями законодательства, - сказал чиновник.

По словам Андрея Деева, по Правобережному округу, в котором большая часть населения живет в частном секторе, пока жалоб на заборы из профнастила не было.
14 2496
5

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Чукча

17 минут назад
Пипец сколько сторонников профнастила. Люди, да он же годится только чтобы стройки на время огораживать. Неужели вы не видите, как жутко это все выглядит со стороны. И изнутри тоже стремно. Как в коробке сидишь.
ответить

Чукча

20 минут назад
Калдырь, вы не один в поселке проживаете. Возможно окружающим неприятно смотреть на ваш забор. В развитых странах таких самоуверенных собственников, как вы, жестко ограничивают законодательством. И даже окно пластиковое нельзя просто так вставить дома у себя или фасад покрасить - берегут историческую среду и общий стиль улицы.
ответить

Бим

30 минут назад
Чукча, просто во времена наших бабок и дедов не было метала с полимерным покрытием. А так тоже наделали бы
ответить

Калдырь

32 минуты назад
Мой участок, моя собственность что хочу то и ставлю.
ответить

Рич

сегодня, 12:34
Чиновникам кроме этого заняться больше не чим!Пенсионную реформу лучше бы отменили!
ответить

Чукча

сегодня, 12:24
Профнастил портит вид наших деревень. Раньше намного лучше было - штакетник, а за ним цветники и палисадники. Наши деды и бабки умели и строить так, что дом и участок был украшением улицы. А внуки возводят эти уродливые заграждения и сидят за ними, как в осаде.
ответить

Мария

сегодня, 12:22
Так это СНиПы по дачным участкам.
ответить

Гражданин

сегодня, 12:18
Делом заняты в Москве чиновники...
ответить

Наталья

сегодня, 12:13
Скарлетт, ваша личная жизнь на самом-то деле мало кого интересует. Ну если вы конечно не Йоханссон.
ответить

Наталья

сегодня, 12:11
Наконец-то, какое счастье! неужели уберут этот жуткий профлист!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Мэрия проиграла квартиру за 2 млн рублей
#суд #решение #инвалид
Мэрия проиграла квартиру за 2 млн рублей

32 минуты назад

Общество
В Липецк поступили 20 новых автобусов
#транспорт
2
В Липецк поступили 20 новых автобусов

33 минуты назад

Общество
О липецком метеорите прочитают лекцию в планетарии Санкт-Петербурга
#метеорит
О липецком метеорите прочитают лекцию в планетарии Санкт-Петербурга

42 минуты назад

Общество
Организация заплатит 40 000 рублей за чужой мусор
#мусор #лицензия #ТБО
Организация заплатит 40 000 рублей за чужой мусор

57 минут назад

Общество
Прокуроры вместо вшей у школьников нашли другие нарушения
#вши
Прокуроры вместо вшей у школьников нашли другие нарушения

сегодня, 12:13

Общество
В Липецке предлагают построить водный стадион
#инициатива #гребля #водный стадион
8
В Липецке предлагают построить водный стадион

сегодня, 12:02

Общество