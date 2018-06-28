В Липецкой области устроят «Фестиваль Подсолнуха»

На празднике выберут лучший костюм семечки.

15 июля в селе Воробьевка Хлевенского района состоится праздник народной культуры и творчества «Фестиваль Подсолнуха». Гостей на событие приглашает региональный центр событийного туризма.



Праздник откроется в 10 утра выставкой работ народных умельцев. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по народным ремеслам, выбрать сувениры на ярмарке. Гостям фестиваля подготовят свои выступления творческие коллективы, липчан будут развлекать играми и забавами.



В полдень стартует конкурс частушек, соревнование вокалистов среди фольклорных и народных коллективов, а также солистов. Гвоздем программы организаторы сделают конкурс-показ лучших костюмов и аксессуаров «Золотая семечка».



Вход на праздник свободный.