Общество

сегодня, 11:36

В Липецкой области устроят «Фестиваль Подсолнуха»

3 465
#фестиваль #подсолнух
1
В Липецкой области устроят «Фестиваль Подсолнуха»

На празднике выберут лучший костюм семечки.

15 июля в селе Воробьевка Хлевенского района состоится праздник народной культуры и творчества «Фестиваль Подсолнуха». Гостей на событие приглашает региональный центр событийного туризма.

Праздник откроется в 10 утра выставкой работ народных умельцев. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по народным ремеслам, выбрать сувениры на ярмарке. Гостям фестиваля подготовят свои выступления творческие коллективы, липчан будут развлекать играми и забавами.

В полдень стартует конкурс частушек, соревнование вокалистов среди фольклорных и народных коллективов, а также солистов. Гвоздем программы организаторы сделают конкурс-показ лучших костюмов и аксессуаров «Золотая семечка».

Вход на праздник свободный.
3 465
#фестиваль #подсолнух
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

гы!

40 минут назад
Калдырь, после фестиваля рапса !)))
ответить

Калдырь

сегодня, 12:31
А когда будет фестиваль свеклы и одуванчика, их ведь тоже очень любят.
ответить

Анатолий

сегодня, 11:49
Да это реальный конкурент "Липецкому городищу"!
ответить

Еще в рубрике

Мэрия проиграла квартиру за 2 млн рублей
#суд #решение #инвалид
Мэрия проиграла квартиру за 2 млн рублей

34 минуты назад

Общество
В Липецк поступили 20 новых автобусов
#транспорт
2
В Липецк поступили 20 новых автобусов

35 минут назад

Общество
О липецком метеорите прочитают лекцию в планетарии Санкт-Петербурга
#метеорит
О липецком метеорите прочитают лекцию в планетарии Санкт-Петербурга

44 минуты назад

Общество
Организация заплатит 40 000 рублей за чужой мусор
#мусор #лицензия #ТБО
Организация заплатит 40 000 рублей за чужой мусор

59 минут назад

Общество
Прокуроры вместо вшей у школьников нашли другие нарушения
#вши
Прокуроры вместо вшей у школьников нашли другие нарушения

сегодня, 12:13

Общество
В Липецке предлагают построить водный стадион
#инициатива #гребля #водный стадион
8
В Липецке предлагают построить водный стадион

сегодня, 12:02

Общество