Упавшие на девочку ворота подбросили местные жители?

Прокуратура провела проверку по факту публикации GOROD48.ru

Как сообщал GOROD48, 12 июня на стадионе школы №49 на улице Яна Берзина, незакрепленные футбольные ворота травмировали 11-летнюю девочку.

Как рассказала GOROD48 мама девочки, ребенок хотел повисеть на воротах, но они начали падать, она пыталась удержать ворота, но споткнулась и конструкция упала ей на ноги.

У ребенка перелом двух пальцев, девочке наложили гипс в травмпункте.

По данному факту прокуратура Советского района Липецка провела проверку.

Как сообщили в прокуратуре Липецкой области, металлические ворота не числились на балансе школы и, согласно пояснений должностных лиц, могли быть принесены на территорию образовательной организации в праздничные дни жителями района.

Однако данный факт и не был своевременно выявлен, не приняты меры либо к удалению ворот, не принадлежащих к школе, либо их закреплению для безопасной эксплуатации.

В этой связи в адрес директора школы было внесено представление.