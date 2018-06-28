Общество

сегодня, 11:22

Упавшие на девочку ворота подбросили местные жители?

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#прокуратура #проверка
Упавшие на девочку ворота подбросили местные жители?

Прокуратура провела проверку по факту публикации GOROD48.ru

Как сообщал GOROD48, 12 июня на стадионе школы №49 на улице Яна Берзина, незакрепленные футбольные ворота травмировали 11-летнюю девочку.

Как рассказала GOROD48 мама девочки, ребенок хотел повисеть на воротах, но они начали падать, она пыталась удержать ворота, но споткнулась и конструкция упала ей на ноги.

У ребенка перелом двух пальцев, девочке наложили гипс в травмпункте.

По данному факту прокуратура Советского района Липецка провела проверку.

Как сообщили в прокуратуре Липецкой области, металлические ворота не числились на балансе школы и, согласно пояснений должностных лиц, могли быть принесены на территорию образовательной организации в праздничные дни жителями района.

Однако данный факт и не был своевременно выявлен, не приняты меры либо к удалению ворот, не принадлежащих к школе, либо их закреплению для безопасной эксплуатации.

В этой связи в адрес директора школы было внесено представление.

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#прокуратура #проверка

Комментарии (8)

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Житель

1 минуту назад
Мама дочке ещё бы верёвку с мылом дала бы что бы покаталась
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преступление раскрыто

23 минуты назад
Здесь вся вина 100% лежит на маме с дочкой ! При чём тут вообще школа ?
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я

42 минуты назад
А про какую 49 школу идёт речь? Одна находиться по адресу - Звёздная 12, а другая - Вермишева 16. На улице Яна Берзина нету школы.
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гостья

сегодня, 12:14
а мама объясняла своему ребенку, как вести на улице? и кто ее заставлял "висеть" на воротах"? они для этого не предназначены
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Mikl

сегодня, 11:44
Вообще здесь по статье вина полностью лежит на работниках прокуратуры. Это их должностные обязанности выявлять и искать, кто установил ворота. А Школа не имеет полномочий оперативно -розыскной деятельности- опять с больной головы на здоровую переваливает прокуратура.
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Сергей 13

сегодня, 11:42
Враги по ходу подбросили...Мама с дочкой тоже лошары,все,кроме них виноваты,все и всё им должны.Психология потребителя.Поэтому на работе и инструкции пишут о безопасном передвижении по лестницам,такой же Даун пострадал,сука,быку 60 лет,а по лестницам ходить не научили...
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Mikl

сегодня, 11:41
Уважаемый OPROS, вы говорите о нелегальном или легальном заработке работников прокуратуры ваш вид заработка? А вышестоящее руководство прокуратуры разрешает низовым членам прокуратуры заниматься вашим новым видом заработка? Чей та не пойму.
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Местный житель

сегодня, 11:39
Очень интересно,а где тогда их хранили местные жители? По бумагам много что не числиться,но на леле все подругому.
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