В Раде нашли способ заставить Россию уважать Украину

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что «Москва не считается с интересами Киева», и рассказал, как заставить Россию уважать Украину — для этого, по его мнению, необходимо экономическое возрождение последней.





"Москва не считается с интересами Киева", а чтобы поменять ситуацию, Украине необходимо экономическое возрождение, заявил депутат Верховной рады Виктор Бондарь в эфире телеканала "112 Украина".



Политик предложил поменять "тональность" переговоров с Россией и уйти от риторики угроз. Вместо этого, считает парламентарий, необходимо экономическое возрождение страны, которое, по его мнению, достижимо с помощью кредитов.



"Заведите сюда два-три крупнейших банка американских, европейских. Дайте вздохнуть промышленности, дайте дешевые кредиты на 15 лет. Если мы за три-четыре года запустим в экономике Украины радикальные сдвиги, то, действительно, если Россия не увидит, что здесь становится лучше: здесь инфраструктура, здесь появились заводы; вот это будет ответ России, что Украина, действительно, пошла по правильному пути. А не просто воевать — каждый день воюем-воюем, а в результате все хуже и хуже. Станем богатыми и крепкими – с нами начнут считаться", – сказал Бондарь.



Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, возможно ли улучшение экономической ситуации на Украине при условии разрыва отношений с крупнейшим партнером – Россией.



"На сегодняшний момент торговые отношения между Украиной и Россией находятся в плачевном состоянии. Но это не значит, что их нельзя восстановить. Если прекратить антироссийскую истерику и успокоиться, можно восстановить и производственную кооперацию, и торговые связи, и экспорт. Потому что украинские предприятия, которые ориентировались на Россию, работали и работают, просто сейчас не в полную мощность. Я так понимаю, что часть украинских политиков уже понимают, что разрыв связей с Россией был ошибкой. Но пока не будет новой Верховной рады, вряд ли удастся восстановить нормальные экономические отношения с Россией. В Верховной раде довольно много радикалов, которые будут делать все назло, чтобы эти связи разрывались. Хотя если восстановить нормальные торговые отношения, экспорт вырос бы очень значительно. Колоссальное падение экспорта надо компенсировать и желательно вернуть в плюс", – сказал Александр Охрименко.

В Раде рассказали, как заставить Россию уважать Украину, связав это с экономическим возрождением страны. В эфире радио Sputnik украинский аналитик Александр Охрименко высказал мнение о том, за счет чего можно улучшить ситуацию, - передает РИА-Новости "Москва не считается с интересами Киева", а чтобы поменять ситуацию, Украине необходимо экономическое возрождение, заявил депутат Верховной рады Виктор Бондарь в эфире телеканала "112 Украина".Политик предложил поменять "тональность" переговоров с Россией и уйти от риторики угроз. Вместо этого, считает парламентарий, необходимо экономическое возрождение страны, которое, по его мнению, достижимо с помощью кредитов."Заведите сюда два-три крупнейших банка американских, европейских. Дайте вздохнуть промышленности, дайте дешевые кредиты на 15 лет. Если мы за три-четыре года запустим в экономике Украины радикальные сдвиги, то, действительно, если Россия не увидит, что здесь становится лучше: здесь инфраструктура, здесь появились заводы; вот это будет ответ России, что Украина, действительно, пошла по правильному пути. А не просто воевать — каждый день воюем-воюем, а в результате все хуже и хуже. Станем богатыми и крепкими – с нами начнут считаться", – сказал Бондарь.Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, возможно ли улучшение экономической ситуации на Украине при условии разрыва отношений с крупнейшим партнером – Россией."На сегодняшний момент торговые отношения между Украиной и Россией находятся в плачевном состоянии. Но это не значит, что их нельзя восстановить. Если прекратить антироссийскую истерику и успокоиться, можно восстановить и производственную кооперацию, и торговые связи, и экспорт. Потому что украинские предприятия, которые ориентировались на Россию, работали и работают, просто сейчас не в полную мощность. Я так понимаю, что часть украинских политиков уже понимают, что разрыв связей с Россией был ошибкой. Но пока не будет новой Верховной рады, вряд ли удастся восстановить нормальные экономические отношения с Россией. В Верховной раде довольно много радикалов, которые будут делать все назло, чтобы эти связи разрывались. Хотя если восстановить нормальные торговые отношения, экспорт вырос бы очень значительно. Колоссальное падение экспорта надо компенсировать и желательно вернуть в плюс", – сказал Александр Охрименко.