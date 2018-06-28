Общество
сегодня, 10:43
Вице-мэр Липецка променял «Тойоту Камри» на старый автобус
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Михаил Щербаков ехал на убитом «ЛиАЗе» с крафтовой табличкой.
Сегодня утром корреспондент GOROD48 дважды терял дар речи. В первый раз - когда увидел автобус, следующий по 36-му маршруту с табличкой, написанной от руки. И это в городе, борющемся за звание высокой культуры быта!
Во второй раз - когда увидел его пассажира, вице-мэра Липецка Михаила Щербакова. Как оказалось, вип-чиновник ехал на нем из микрорайона «Победа», где с утра пораньше инспектировал ход строительства новой школы, в областное управление строительства и архитектуры.
Кстати, в конце прошлого года в разговоре с главой Липецка корреспондент GOROD48 вбросил идею сокращения издержек мэрии за счет распродажи гаража бюджетных «Тойот Камри». И Сергей Иванов пообещал обдумать предложение. И вот вам результат - вице-мэр Липецка уже ездит в общественном транспорте, став ближе к народу!
Во второй раз - когда увидел его пассажира, вице-мэра Липецка Михаила Щербакова. Как оказалось, вип-чиновник ехал на нем из микрорайона «Победа», где с утра пораньше инспектировал ход строительства новой школы, в областное управление строительства и архитектуры.
Кстати, в конце прошлого года в разговоре с главой Липецка корреспондент GOROD48 вбросил идею сокращения издержек мэрии за счет распродажи гаража бюджетных «Тойот Камри». И Сергей Иванов пообещал обдумать предложение. И вот вам результат - вице-мэр Липецка уже ездит в общественном транспорте, став ближе к народу!
22 3774
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