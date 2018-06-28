Общество

сегодня, 10:43

Вице-мэр Липецка променял «Тойоту Камри» на старый автобус

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#Михаил Щербаков #Сергей Иванов
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Вице-мэр Липецка променял «Тойоту Камри» на старый автобус

Михаил Щербаков ехал на убитом «ЛиАЗе» с крафтовой табличкой.

Сегодня утром корреспондент GOROD48 дважды терял дар речи. В первый раз - когда увидел автобус, следующий по 36-му маршруту с табличкой, написанной от руки. И это в городе, борющемся за звание высокой культуры быта!

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Во второй раз - когда увидел его пассажира, вице-мэра Липецка Михаила Щербакова. Как оказалось, вип-чиновник ехал на нем из микрорайона «Победа», где с утра пораньше инспектировал ход строительства новой школы, в областное управление строительства и архитектуры.

Кстати, в конце прошлого года в разговоре с главой Липецка корреспондент GOROD48 вбросил идею сокращения издержек мэрии за счет распродажи гаража бюджетных «Тойот Камри». И Сергей Иванов пообещал обдумать предложение. И вот вам результат - вице-мэр Липецка уже ездит в общественном транспорте, став ближе к народу!
22 3774
#Михаил Щербаков #Сергей Иванов
2

Комментарии (22)

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Диванный эксперт!

31 минуту назад
"На автобусе!". Ну точно, свой человек, -голосуй за Иванова!
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Олег

34 минуты назад
Вообще то он и должен ездить как и все поближе к народу.
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Гость

56 минут назад
Скажи, кто твой друг и я скажу кто..., завидуй молча!
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НОЧЬ

59 минут назад
Этот автобус едет на Сырский Рудник раньше автобусы №35 И №36 РАБОТАЛИ ДО ЧАСУ НОЧИ СЕЙЧАС АВТОБУСОВ МОРЕ ДНЕМ А ПОСЛЕ 23 ЧАСОВ НА РУДНИК УЖЕ НЕ УЕХАТЬ(
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Маруся

сегодня, 12:07
полностью согласна с Я, статейка попахивает пиаром...
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семен кружкин

сегодня, 12:00
брехать это не мешки ворочать пи***т все вова пуки медведев королев
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Mikl

сегодня, 11:53
Мы то все понимаем, старую тойоту продаст себе же, в виду малого пробега, а за бюджетные деньги , просто народные купит новый ХаММЕР. Так бюджет города оплатил судебные расходы отца главного архитектора города, который избил управдома и был признан виновным в преступлении. Одно к одному- вся власть у этого сын совершил преступление, у этого отец преступник, вот такие у нас работнички в администрации
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тт

сегодня, 11:51
Вот оно единство партии и народа в действии. Только не торопитесь картузы в воздух подбрасывать : может быть его персональная тележка повезла тещу в деревню ; по такому приятному случаю можно пойти на жертву - прокатиться с народом в автобусе.
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Достал

сегодня, 11:49
А меня не смутило, город маленький, к примеру он живет в районе рудника и в том же районе корресподент. То же мне Москву нашли
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водитель

сегодня, 11:48
ПОДСТАВА!!!!!!!!!!!!!!
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