Вице-мэр Липецка променял «Тойоту Камри» на старый автобус

Михаил Щербаков ехал на убитом «ЛиАЗе» с крафтовой табличкой.

Сегодня утром корреспондент GOROD48 дважды терял дар речи. В первый раз - когда увидел автобус, следующий по 36-му маршруту с табличкой, написанной от руки. И это в городе, борющемся за звание высокой культуры быта!Во второй раз - когда увидел его пассажира, вице-мэра Липецка Михаила Щербакова. Как оказалось, вип-чиновник ехал на нем из микрорайона «Победа», где с утра пораньше инспектировал ход строительства новой школы, в областное управление строительства и архитектуры.Кстати, в конце прошлого года в разговоре с главой Липецка корреспондент GOROD48 вбросил идею сокращения издержек мэрии за счет распродажи гаража бюджетных «Тойот Камри». И Сергей Иванов пообещал обдумать предложение. И вот вам результат - вице-мэр Липецка уже ездит в общественном транспорте, став ближе к народу!