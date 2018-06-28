Липчанин обокрал болельщика из Коста-Рики в Самаре

Кража произошла на стадионе во время футбольного матча

17 июня, во время матча "Сербия - Коста-Рика" на стадионе "Самара Арена" обокрали 32-летнего костариканца Молину Альварадо Марио Жозе. Преступник завладел паспортом болельщика латиноамериканца и забрал из камеры хранения на стадионе его чемодан, - сообщает "КП-Самара" .

В кейсе пострадавшего находились личные вещи и планшет. Подозреваемого зафиксировала одна из камер наблюдения, установленных на спортивном объекте. Поскольку злоумышленник - 26-летний Дмитрий Новохат - оказался ранее судимым за незаконный оборот наркотиков, вычислить его не составило труда.

Оперативники задержали 26-летнего похитителя в Липецке, куда он уехал на поезде к себе домой. Вместе с краденным его доставили в Самару. Иностранцу вернули его имущество.