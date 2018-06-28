Происшествия

вчера, 22:16

Липчанин обокрал болельщика из Коста-Рики в Самаре

8 1215
#кража
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Липчанин обокрал болельщика из Коста-Рики в Самаре

Кража произошла на стадионе во время футбольного матча

17 июня, во время матча "Сербия - Коста-Рика" на стадионе "Самара Арена" обокрали 32-летнего костариканца Молину Альварадо Марио Жозе. Преступник завладел паспортом болельщика латиноамериканца и забрал из камеры хранения на стадионе его чемодан, - сообщает "КП-Самара".

В кейсе пострадавшего находились личные вещи и планшет. Подозреваемого зафиксировала одна из камер наблюдения, установленных на спортивном объекте. Поскольку злоумышленник - 26-летний Дмитрий Новохат - оказался ранее судимым за незаконный оборот наркотиков, вычислить его не составило труда.

Оперативники задержали 26-летнего похитителя в Липецке, куда он уехал на поезде к себе домой. Вместе с краденным его доставили в Самару. Иностранцу вернули его имущество.

8 1215
#кража
3

Комментарии (8)

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Пичужина

сегодня, 01:07
В переди планеты всей
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Дауж

вчера, 23:27
Что про пипецк в Коста рике по думают!
ответить

житель

вчера, 23:26
и тут липецкое быдло отличилось!
ответить

Анал Дзагоев

вчера, 22:56
КРАСАВА! они наших телок пердохают, мы их кошельки тырим
ответить

Однако

вчера, 22:41
С одной стороны жалко товарища, с другой сам же своими руками делал и никто его не толкал на это. Будет время подумать.
ответить

е-мое,

вчера, 22:28
Да там ещё один помощник солнца,облокотился с умным видом
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кокс

вчера, 22:27
неудачник.
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че за лысый на фото,

вчера, 22:26
Чешет репу или его начальник отчитывает по телефону?
ответить

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