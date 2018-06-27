Алкоголем в День молодежи в Липецке торгуют направо и налево: уже 30 точек попались

Сегодня пить нельзя, но если очень хочется...

Несмотря за запрет продажи алкоголя в Липецке сегодня в День молодежи, 30 торговых точек попались на нарушении.

Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области провели антиалкогольный рейд и выявили три десятка нарушителей. В ведомстве отметили, что привлекли к ответственности и предприятия общественного питания, в которых свободно можно было приобрести спиртное на вынос.

Нарушителей будут перевоспитывать штрафами. Для должностных лиц они достигают 40 тысяч рублей, для юридических лиц — 300 тысяч рублей за каждый факт продажи.