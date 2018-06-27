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Алкоголем в День молодежи в Липецке торгуют направо и налево: уже 30 точек попались

35 1811
#Алкоголь #запрет #проверки
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Алкоголем в День молодежи в Липецке торгуют направо и налево: уже 30 точек попались

Сегодня пить нельзя, но если очень хочется...

Несмотря за запрет продажи алкоголя в Липецке сегодня в День молодежи, 30 торговых точек попались на нарушении.

Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области провели антиалкогольный рейд и выявили три десятка нарушителей. В ведомстве отметили, что привлекли к ответственности и предприятия общественного питания, в которых свободно можно было приобрести спиртное на вынос.

Нарушителей будут перевоспитывать штрафами. Для должностных лиц они достигают 40 тысяч рублей, для юридических лиц — 300 тысяч рублей за каждый факт продажи.
Фото progorod76.ru

35 1811
#Алкоголь #запрет #проверки
3

Комментарии (35)

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Даша

55 секунд назад
М︍а︍ль︍ч︍и︍к︍и, п︍ли︍з︍з︍з, нуж︍ны зрители на т︍ран︍сля︍цию Т︍а︍н︍ц︍у︍ю︍ ︍с︍т︍р︍и︍п︍т︍и︍з, нач︍инаю ч︍ере︍з 5 м︍инут Ес︍ли нес︍ложно - п︍о︍д︍п︍и︍ш︍и︍т︍е︍с︍ь и просто пос︍мотр︍ите! Эт︍о ︍Б︍E︍︍C︍П︍Л︍︍A︍︍T︍H︍︍O︍ >>> http://sisisa.tk
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Гость

2 минуты назад
забота о растущем поколении ? Для начала шейна выгнать с первого канала ) эт Звиздец полный ...
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Гость

6 минут назад
алкаш , именно так и есть бро ) в магазинах давно не покупаю пиво , нах они пошли с такими ценами !
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Гость

9 минут назад
блин они хотят чтоб я в баре нажрался ? выпил бокал холодного Жигулевское ..,остальное с собой ) с днем молодежи , лол
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Гость

11 минут назад
Киреева на Пенсию ! Давно пора ...Вместе с тербунпаши
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рабочий клмн

13 минут назад
Дай,Бог ,здоровья киоскерше,купил холодной разливушки,чинушкам-проверяющим паразитами ничего такого пожелать не могу,разве,чтоб реальными делами занимались
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Цирк зажигает огни

22 минуты назад
В Липовом городе иначе нельзя. Нужно выкатывать разные дурацкие инициативы, чтобы в Москве отметили активность местных чинуш. Не волнуйтесь! Над Липой и так хохочет вся страна. Нашего губера вообще давно пора в шоу Петросяна показывать.
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Город дураков

30 минут назад
Какой дебил вообще это придумал? Почему в День молодежи запретили продажу спиртного? Эти идиоты и правда думают, что в простой рабочий день молодые люди сметут все спиртное, напьются и будут валяться по кустам и лавочкам? Что за бред? Когда такое было? Кроме того, молодежь в массе своей даже не знает, что сегодня какой-то праздник. Кого этим запретом наказали? Магазины? За что? Не они этот глупый праздник придумали. А кому напиться, напьются и без магазинов, купив самогона, которым торгуют в каждом втором доме.
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Рикитави

43 минуты назад
СССР, а перенесли для того, что бы КОММУНИСТАМ не отдать площадь петра под протесты против повышения пенсионного возраста.
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СССР

54 минуты назад
Какой дурак перенес день Молодежи.
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