сегодня, 17:58
Алкоголем в День молодежи в Липецке торгуют направо и налево: уже 30 точек попались
Сегодня пить нельзя, но если очень хочется...
Несмотря за запрет продажи алкоголя в Липецке сегодня в День молодежи, 30 торговых точек попались на нарушении.
Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области провели антиалкогольный рейд и выявили три десятка нарушителей. В ведомстве отметили, что привлекли к ответственности и предприятия общественного питания, в которых свободно можно было приобрести спиртное на вынос.
Даша
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Гость
Гость
Гость
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