Происшествия

сегодня, 17:05

В подвале жилого дома нашли ртуть

6 1628
#ртуть #спасатели
В подвале жилого дома нашли ртуть

Опасный металл обезвреживали спасатели.

Сегодня в подвале жилого дома по адресу Больничный переулок, д.4, в строительном мусоре была обнаружена ртуть. 

Как сообщает Управление по делам ГО и ЧС Липецка, опасный металл обезвреживала дежурная смена городских спасателей. Всего было собрано около 30 граммов ртути. Сотрудниками Роспотребнадзора проведены замеры, которые показали незначительное превышение предельно допустимой концентрации паров ртути.

В настоящее время угрозы жизни и здоровью жителей дома нет.

6 1628
#ртуть #спасатели

Комментарии (7)

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Даша

25 секунд назад
М︍а︍ль︍ч︍и︍к︍и, п︍ли︍з︍з︍з, нуж︍ны зрители на т︍ран︍сля︍цию Т︍а︍н︍ц︍у︍ю︍ ︍с︍т︍р︍и︍п︍т︍и︍з, нач︍инаю ч︍ере︍з 5 м︍инут Ес︍ли нес︍ложно - п︍о︍д︍п︍и︍ш︍и︍т︍е︍с︍ь и просто пос︍мотр︍ите! Эт︍о ︍Б︍E︍︍C︍П︍Л︍︍A︍︍T︍H︍︍O︍ >>> http://sisisa.tk
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тоже,по Брэггу голодал?

сегодня, 20:32
карим,
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карим

сегодня, 20:17
у меня есть жидкая ртуть в подвале стоит в термосе нужна чтоли каму
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))),я тоже голодал по Брэггу,а ещё по

сегодня, 20:00
Мотя, Малахову.Из меня не ртуть,а сущность в виде гномика вылезла
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Мотя

сегодня, 18:50
Я когда голодала по Брэггу около месяца, то из меня в унитазе тоже вышла ртуть. Большая такая капля. Это организм вывел ртуть от прививок в детстве. А теперь ртуть есть в каждом, кто ест рыбу- селедку, красную рыбу и рыбную продукцию, которая вся содержит ртуть! Моря и океаны загажены!
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куда

сегодня, 17:38
опаснее если бы нашли литр самогона
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1

сегодня, 17:33
Хорошо, что все обошлось, а если бы в подвале жилого дома нашли нефть?!!
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