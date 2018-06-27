В подвале жилого дома нашли ртуть

Опасный металл обезвреживали спасатели.

Сегодня в подвале жилого дома по адресу Больничный переулок, д.4, в строительном мусоре была обнаружена ртуть.

Как сообщает Управление по делам ГО и ЧС Липецка, опасный металл обезвреживала дежурная смена городских спасателей. Всего было собрано около 30 граммов ртути. Сотрудниками Роспотребнадзора проведены замеры, которые показали незначительное превышение предельно допустимой концентрации паров ртути.



В настоящее время угрозы жизни и здоровью жителей дома нет.