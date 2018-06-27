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Путин в Кремле вручил госнаграды 40 выдающимся россиянам

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#Путин #Кремль #награда
Путин в Кремле вручил госнаграды 40 выдающимся россиянам

Президент РФ Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля проводит церемонию вручения государственных наград. В список лауреатов вошли деятели науки, культуры, спортсмены, космонавты, работники здравоохранения и сельского хозяйства.

Президент России Владимир Путин вручает государственные награды деятелям науки, культуры, спортсменам, космонавтам, работникам здравоохранения и сельского хозяйства, среди награждаемых — пианист Денис Мацуев, артисты Иосиф Кобзон и Владимир Этуш, - передает РИА-Новости.

Награды также вручат лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову, хоккеисту Вячеславу Фетисову, актеру Сергею Безрукову, гендиректору Аэрофлота Виталию Савельеву, известному путешественнику Федору Конюхову, главе федерации тенниса Шамилю Тарпищеву.

Церемония традиционно проходит в Екатерининском зале Кремля. Всего около 40 человек получат из рук президента ордена, знаки отличия и знаки о присвоении почетных званий.
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#Путин #Кремль #награда

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