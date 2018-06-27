сегодня, 16:46
Путин в Кремле вручил госнаграды 40 выдающимся россиянам
Президент РФ Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля проводит церемонию вручения государственных наград. В список лауреатов вошли деятели науки, культуры, спортсмены, космонавты, работники здравоохранения и сельского хозяйства.
Награды также вручат лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову, хоккеисту Вячеславу Фетисову, актеру Сергею Безрукову, гендиректору Аэрофлота Виталию Савельеву, известному путешественнику Федору Конюхову, главе федерации тенниса Шамилю Тарпищеву.
Церемония традиционно проходит в Екатерининском зале Кремля. Всего около 40 человек получат из рук президента ордена, знаки отличия и знаки о присвоении почетных званий.